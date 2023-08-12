السبت 12 أغسطس 2023
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أخبار مصر

هشام آمنة: عقد ندوات توعوية لمساعدة الراغبين في مجال دعم وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة

وزير التنمية المحلية،
وزير التنمية المحلية، فيتو

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بذل أقصي الجهد لتوفير حياة كريمة وآدمية لسكان المناطق بديل العشوائيات والارتقاء ‏بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم، لافتًا الي أن سعي الوزارة للمساهمة في ملف القضاء على العشوائيات وتوفير حياة كريمة للمواطنين وتضع ذلك على رأس أولوياتها والأهداف التي تسعى لتحقيقها لرفع مستوى المعيشة لقاطني تلك المناطق وتوفير كافة الخدمات الأساسية لهم باعتبارها حق لكل مواطن، وذلك من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات المختلفة وتوفير قروض ميسرة لتنفيذ مشروعات متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة للشباب؛ من خلال المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية «مشروعك» وصندوق التنمية المحلية باعتبارهم أحد أذرع الوزارة لتحقيق التنمية المجتمعية في جميع المحافظات لدفع عجلة الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل لأبناء تلك المناطق لتمكينهم من سوق العمل.

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وكلف اللواء هشام آمنة، إدارة مبادرة "مشروعك" و"صندوق التنمية المحلية" بالوزارة، بتنفيذ خطة الوزارة للمساهمة في تحقيق التنمية بالمجتمعات السكنية البديلة للعشوائيات والعمل علي تحسين أوضاع المواطنين المعيشية والاقتصادية، وذلك من خلال عقد عدة ندوات توعوية لقاطني هذه المناطق بهدف شرح أنشطة الوزارة ومساعدة الراغبين في مجال دعم وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر سواء للمشروعات القائمة أو المشروعات الجديدة حتي يستفيد الشباب والمرأة من المزايا التي يقدمها لهم تلك المشروعات وذلك بالتنسيق مع مقرات مشروعك بالمحافظات وقيادات المحافظات المنوط بهم تلك المناطق.

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حياة كريمة ومشروعك

 

وأوضح وزير التنمية المحلية انه تم الاتفاق على عقد مجموعة من الندوات لتغطية المناطق المعنية في كلا من القاهرة والإسكندرية كمرحلة أولي، مشيرًا إلى أنه تم بالفعل عقد ندوتان في هذا الشأن حضرها ممثلي عن مبادرة "مشروعك" وصندوق التنمية المحلية وعدد من أهالي المدينة الراغبين في إقامة وتطوير العشوائيات وذلك في مناطق حي السلام أول (بقاعة أهالينا 1,2,3) والنهضة قسم ثاني السلام "بمدرسة معا الابتدائية" بالمنطقة الشرقية محافظة القاهرة.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلي أن الندوات التوعوية تناولت شرح مبسط عن كيفية التقديم للحصول علي قروض ميسرة لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة وكيفية تمويلها والخدمات الداعمة لها، وتشجيع الشباب والمرأة المعيلة على تأسيس مشروعاتهم الخاصة وتنميتها لإيجاد مصدر دخل ثابت لهم، بالإضافة الي تعريفهم بكل البرامج والمبادرات التي تقدمها الوزارة للنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأهمها مبادرة مشروعك، وقروض صندوق التنمية المحلية، وذلك للمساهمة في التنمية المجتمعية اقتصاديا واجتماعيا، كما تتناول ايضًا من خلال دراسة سوق العمل ومتطلباته، ودراسة العرض والطلب لاختيار أسلوب العرض المناسب لمنتجاتهم..

وشدد وزير التنمية المحلية، على تقديم كافة التسهيلات للمتقدمين للحصول على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها وتوفير تدريب فني وإداري لهم، من خلال دراسة سوق العمل ومتطلباته، ودراسة العرض والطلب لاختيار أسلوب العرض المناسب لمنتجاتهم، والاستفادة من جميع مميزات تلك البرامج وذلك بهدف خلق جيل جديد من المستثمرين الشباب مما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة، ضمن جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

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اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر صندوق التنمية المحلية مبادرة مشروعك وزير التنمية المحلية

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