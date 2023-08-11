محافظ كفر الشيخ: افتتاح 5 مجمعات خدمية لأهالي مطوبس ضمن حياة كريمة (صور)

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تابع الاستعدادات التي تشهدها المجمعات الخدمية التي تم إنشاؤها بمركز مطوبس، والتي سيتم تشغيلها تجريبيا خلال الأيام المقبلة، لتقديم كافة الخدمات لأهلينا بمركز مطوبس، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حياة كريمة.

وتابع محافظ كفر الشيخ، أنه يجري تنفيذ 26 مشروعًا بالصرف الصحي بنسبة تنفيذ 82%، فيما وصلت نسبة تنفيذ 54 مدرسة إلى نحو 99%، ويجري تبطين 16 ترعة بنسبة تنفيذ وصلت إلى نحو 67%، ويتم إنشاء 31 كوبري بنسبة تنفيذ 65%، و23 مشروعا خاصا بمياه الشرب بنسبة تنفيذ 96%.

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وكذلك إنشاء 5 مجمعات خدمية بنسبة تنفيذ 98% و5 مجمعات زراعية بنسبة تنفيذ 97%، و16 مركز شباب بنسبة تنفيذ 97%، ويجري إنشاء 6 نقاط إسعاف بنسبة تنفيذ 87% و25 مشروعا بقطاع الصحة بنسبة تنفيذ 58%، بالإضافة إلى تنفيذ 10 مشروعات غاز طبيعي بنسبة 49%، و7 مشروعات خاصة بالتضامن الاجتماعى بنسبة تنفيذ 50% و18 عمارة سكنية بنسبة تنفيذ 50%، و9 مشروعات خاصة بالاتصالات بنسبة تنفيذ 20%، وصلت نسبة تنفيذ 19 مشروع كهرباء إلى 50%، و15 مشروعا خاصا بالتنمية المحلية.



يذكر أن المجمعات الخدمية الـ 5، "الجزيرة الخضراء والبصراط ومنية المرشد وبني بكار، وبرمبال"، والمجمع الخدمي يتكون من 3 طوابق، الطابق الأول يضم مركز تكنولوجي، به 17 شباك، لاستقبال المواطنين لتقديم 148 خدمية متنوعة، ودور ثاني، يشمل "بريد والشهر العقاري، وتموين"، والدور الثالث يشمل "الوحدة المحلية ووحدة تضامن ومجلس شعبي محلي.

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