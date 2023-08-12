السبت 12 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

رفع 65 سيارة ودراجة نارية متروكة وتحرير 2359 مخالفة الملصق الإلكتروني

حملات مرورية، فيتو
حملات مرورية، فيتو

حررت أجهزة الأمن بـ وزارة الداخلية، 2359 مخالفة لعدم  تركيب الملصق الإلكتروني على مستوى الجمهورية بعد قرار وزارة الداخلية بتفعيل العقوبات المقررة قانونا. 

 

كما ضبطت أجهزة الأمن، 577 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، ورفعت 65 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع. 

حريق هائل فى مخزن شركة همتو للصناعات الغذائية

مصرع شخصين دهستهما سيارة أثناء تقديمهما المساعدة لسائق تعطلت مركبته بطريق إسكندرية الصحراوي

يذكر أن العقوبات تشمل الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وفرض غرامة مالية لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين وسحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر. 

Advertisements

 

تركيب الملصق الإلكتروني

وكانت  وزارة الداخلية أهابت بمالكي المركبات بمختلف أنواعها سرعة التوجه لإدارات المرور التابعين لها لتركيب الملصق الإلكتروني، حيث جرى البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرور ولائحته التنفيذية حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني المنصرف للمركبة أو إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته وذلك اعتبارًا من 18 /9 /2021.

وتواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، والذي يُعد خطوة هامة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة. 

كما تواصل الوزارة تقديم الخدمة الإلكترونية التي تمكن مالكي المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من القيام بطلب تركيب ملصق إلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا من خلال موقع بوابة مرور مصر.

 

بوابة مرور مصر 

ويستمر العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الخامسة مساء، تيسيرًا لإجراءات تركيب الملصق الإلكروني فقط بالإضافة للفترة الصباحية، وحتى انتهاء المدة المحددة.

 

إتلاف الملصق الإلكتروني 

وقال مصدر أمني، إنه في حالة تلف الملصق الإلكتروني نتيجة لإصابته بالخدش أو كسر الزجاج المثبت عليه في السيارة، يجب على مالك السيارة التوجه إلى وحدة المرور التابع لها بعنوان محل الإقامة المدون في بطاقة الرقم القومي لسداد قيمة رسوم بدل فاقد الملصق الإلكتروني. 

وأضاف المصدر، أنه عقب سداد الرسوم بدل فاقد للملصق الإلكتروني، يتم تثبيته على السيارة مرة أخرى، حتى لا يتعرض السائق للمخالفة. 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدق على القانون رقم 1 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الملصق الالكترونى إستلام الملصق الإلكتروني اخر موعد تركيب الملصق الالكتروني للسيارة اجراءات تثبيت الملصق الالكتروني

مواد متعلقة

مصرع شاب فى مشاجرة بالهرم

حريق هائل فى مخزن شركة همتو للصناعات الغذائية

مصرع شخصين دهستهما سيارة أثناء تقديمهما المساعدة لسائق تعطلت مركبته بطريق إسكندرية الصحراوي

حريق مخزن أسفل عقار مكون من 7 طوابق بالجيزة

انتظام الحركة المرورية بمحاور القاهرة والجيزة واستمرار التحويلات بمحور الأوتوستراد

ضبط شخصين بالشرقية بتهمة غسـل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات

الأمن يكشف لغز صورة جثة مجهولة داخل مستشفى بالقليوبية

القبض على متهم بممارسة أعمال السحر والشعوذة داخل مسجد بالخليفة

الأكثر قراءة

أسعار الذهب تقفز 57 جنيهًا خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت

سعر جرام الذهب اليوم السبت، مؤشر الذهب عالميا 12-8-2023

نجوم الفن في حفل جومانا مراد في الساحل الشمالي (صور)

مجلس الزمالك يقرر إسناد ملف كرة القدم لـ جمال عبد الحميد

أخبار مصر: قرار بشأن فواتير الكهرباء، مهمة لـ شيكابالا بأمر مرتضى، انهيار مسجد بنيجيريا، بشرى عن أسعار الأجهزة الكهربائية

إيرادات السينما الجمعة، محمد هنيدي في المقدمة ومحمود حميدة يحقق رقما صادما

مصرع شخصين دهستهما سيارة أثناء تقديمهما المساعدة لسائق تعطلت مركبته بطريق إسكندرية الصحراوي

تنسيق الجامعات 2023، الكليات الأدبية أمام طلاب المرحلة الثانية

Advertisements

منوعات

المزيد

امرأة تدخل موسوعة جينيس بأطول لحية في العالم

طفل يعثر على قطعة نقود عمرها 1800 عام

اختفاء الأسفلت بعد انتهاء قمة "الناتو" يثير الجدل في فيلنيوس (صور)

لاعب كمال أجسام يقتل زوجته أمام طفلتهما ويتخلص من حياته في بث مباشر (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير عالميا اليوم السبت 12-8-2023

سعر الريال السعودي اليوم السبت 12-8-2023 في مصر

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت 12-8-2023

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم السبت 12-8-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

الصحافة أنقذتها من أبوها.. ومصطفى أمين اتهمها بقتل كامل الشناوي.. حكايات مثيرة من حياة "الخجولة" نجاة الصغيرة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباس شومان: الفاسخ للخطبة ليس له الحق في استرداد هداياه

شروطه وحكمه.. كل ما تريد معرفته عن الفتح على الإمام في الصلاة وضوابطه

تفسير حلم الكي بالنار في المنام وعلاقته بالغيبة والنميمة ومنع الزكاة

المزيد
الجريدة الرسمية