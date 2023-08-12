السبت 12 أغسطس 2023
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رياضة

هاري كين يصل ألمانيا لإجراء الكشف الطبي قبل التوقيع لـ بايرن ميونخ (فيديو)

صفقة هاري كين إلي
صفقة هاري كين إلي بايرن ميونخ

وصل هاري كين مهاجم توتنهام الإنجليزي، إلى ألمانيا، استعدادًا للخضوع للفحص الطبي مع نادي بايرن ميونخ.

وسافر هاري كين امس الجمعة من إنجلترا إلى ألمانيا، بعد الحصول على موافقة ناديه توتنهام، تمهيدًا للانضمام للفريق الألماني.

انضمام هاري كين إلى بايرن ميونخ

وانتشر مقطع فيديو لهاري كين، يفيد بوصوله للخضوع للفحص الطبي مع بايرن ميونخ، وفقًا لمراسل "سكاي" ألمانيا، فلوريان بليتنبرج.

وشهدت الفترة الماضية مفاوضات مكثفة بين بايرن ميونخ وتوتنهام، تتعلق بصفقة هاري كين.

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صفقة هاري كين إلي بايرن ميونخ

ورفض توتنهام عدة عروض من بايرن ميونخ، مع رغبته في بيع هاري كين بمبلغ لا يقل عن 100 مليون جنيه إسترليني.

وتوصل الناديان في النهاية إلى اتفاق، يقضي بانتقال هاري كين إلى بايرن ميونخ، والذي يسعى لتعزيز هجوم الفريق هذا الصيف تحت قيادة مديره الفني توماس توخيل.

 صحيفة "ديلي ميل" البريطانية كشفت تفاصيل العرض البافاري لصاحب الـ30 عاما حيث أوضحت أن بطل ألمانيا عرض على هداف الدوري الإنجليزي 3 مرات راتبا أسبوعيا يبلغ 400 ألف جنيه إسترليني.

وينتظر بايرن موافقة اللاعب النهائية لحسم الصفقة في الأيام القليلة المقبلة، قبل خوض أولى مبارياته الرسمية في الموسم الجديد.

وأظهر بايرن ميونخ رغبة عارمة في نيل توقيع كين هذا الصيف، لسد الثغرة التي خلفها البولندي روبرت ليفاندوفسكي برحيله صوب برشلونة العام الماضي.

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