السبت 12 أغسطس 2023
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محافظات

الأوقاف تشيد بدور واعظات الإسماعيلية في الدعوة لدين الله تعالى (صور)

جانب من فعاليات القافلة،
جانب من فعاليات القافلة، فيتو

أشاد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بدور الواعظات في محافظة الإسماعيلية، خلال فعاليات القافلة الدعوية للواعظات والتي جابت عددا من مساجد الإسماعيلية.   

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أبرز الحضور خلال فعاليات القافلة 

بحضور كل من الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل مدير المديرية، والشيخ السيد عطية عبد الحق مدير إدارة الإدارات، والدكتور محمد عبد المعبود إبراهيم مدير الدعوة، والشيخ  عبد العظيم عبد المعبود مسئول شئون المساجد، والشيخ أشرف السيد العدوي مسئول شئون القرآن، والشيخ محمد سعيد الروبي مسئول الإرشاد الديني، والشيخ محمد السيد محمد أبو كحته مدير الإدارة.  

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جانب من فعاليات القافلة، فيتو

الواعظات المشاركات في الفعاليات 

وشملت فعاليات القافلة عددا من الأنشطة بمسجد المجمع الإسلامي بأبو عطوة وذلك بمشاركة كل من الواعظات تقوى مجدي محمد علي، وريهام محمود عاشور محمود، وهبه سامى محمد الدسوقي، وهدى أمين عبد الرحمن إسماعيل، وأميمة غريب الداودي.  

جانب من فعاليات القافلة، فيتو

أولياء الله تعالى 

وقد أكدت واعظات الأوقاف خلال فعاليات القافلة على أن أولياء الله تعالى هم محبوه ومتبعو سبيله، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى: "أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ ‌لَا ‌خَوْفٌ ‌عَلَيْهِمْ ‌وَلَا ‌هُمْ يَحْزَنُونَ * الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ * لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ"، ومن صفة الولي من عباد الله أنه يحب الله (سبحانه وتعالى)، ويحب رسوله (صلى الله عليه وسلم)، ويحب مَن يحب الله (عز وجل)، ويحب من يحب رسوله (صلى الله عليه وسلم)، يعمل بطاعة الله (عز وجل) فيجده حيث أمره، وينتهي عن معصيته فلا يجده حيث نهاه، فلا تنال الولاية إلا بالإيمان الصادق والعلم الراسخ والعمل الصالح، والاهتداء بهدي الكتاب والسنة، حيث يقول سبحانه: "ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاء الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ * إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنكَ مِنَ اللَّهِ شَيئًا وإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ".
 

جانب من فعاليات القافلة، فيتو
جانب من فعاليات القافلة، فيتو

 

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