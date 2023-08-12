السبت 12 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم السبت 12-8-2023 في السوق المحلي

أسعار الزيت اليوم،
أسعار الزيت اليوم، فيتو

سعر الزيت اليوم، شهدت أسعار الزيت، حالة من الاستقرار اليوم السبت 12-8-2023، في الأسواق المصرية والسلاسل الغذائية الكبرى، وفقًا لآخر الأسعار الموجودة في الأسواق. 

أسعار الزيت في السلاسل الغذائية الكبرى 

وبلغ سعر زيت عباد الشمس وزن 800 مل بسعر 60.65 جنيه، زيت خليط عبوة وزن 700 جرام من 41.5 جنيه حتى 45.95 جنيه، زيت قلي عبوة 700 مل بسعر 42.4 جنيه، زيت ذرة وزن 700 مل بسعر 48.95 جنيه، زيت دوار الشمس وزن 800 مل بسعر 59.35 جنيه.

أسعار الزيت اليوم، فيتو

وسجل  1.6 لتر زيت ذرة بسعر 129.75 جنيه، 2.2 لتر زيت عباد الشمس من 148.45 جنيه حتى 154.95 جنيه، 2.2 لتر زيت ذرة بسعر من 170.45 جنية حتى 184.95 جنيه، 1.6 لتر زيت عباد الشمس بسعر 117.85 جنيه، 3.5 لتر زيت ذرة بسعر 314.2 جنيه، 1.5 لتر زيت عباد الشمس بسعر من 98.70 جنيه حتى 103.30 جنيه.

Advertisements

 

أسعار زيت الزيتون في السلاسل الغذائية الكبرى

وعن أسعار زيت الزيتون في السلاسل الغذائية الكبرى، تراوح لتر زيت زيتون متجانس عبوة وزن 500 مل بسعر 74.95 جنيه، زيت زيتون بكر بسعر 134.95 جنيه حتى 282.5 جنيه، زيت زيتون بكر وزن 500 مل بسعر من 144.5 جنيه حتى 190.2 جنيه، لتر زيت زيتون ممتاز بسعر 229.95 جنيه، زيت زيتون بكر وزن 250 مل بسعر 59.95 جنيه.

وتوقع صلاح رسمي عضو شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية بالغرفة التجارية لمحافظة الجيزة، تراجع  أسعار الزيت خلال شهر يونيو الجاري بنسبة لا تقل عن 10%.

 

انخفاض أسعار الزيت بنحو 10% خلال الشهر الجاري

وأوضح عضو شعبة المواد الغذائية لـ «فيتو» أن سعر الزيت انخفض في محلات الجملة بنسبة 10% وعليه سيؤدي ذلك إلى انخفاض أسعار الزيت في محلات التجزئة.

 

أسباب انخفاض أسعار الزيت

وأرجع عضو شعبة المواد الغذائية أسباب انخفاض أسعار الزيت إلى زيادة المعروض في الأسواق، خاصة مع طرح زيوت مستوردة من دولة روسيا، إلى جانب حالة الركود التي تعم الأسواق وخاصة السلع الغذائية، مما أجبر الشركات على خفض أسعار المنتجات، إذ يوجد زيادة في المعروض وقلة في الطلب، وعليه انخفضت الأسعار.

 

الأسر المصرية لا تواجه أي مشكلة مع توافر الزيت التمويني  

وأشار «رسمي» إلى أن المواطنين ليس لديهم مشكلة في أسعار الزيت مع حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفيره من حصة الدعم المقدمة للمواطنين على البطاقات التموينية، ويستطيع المواطنين تغطية احتياجاته من بعض السلع الغذائية الرئيسية وعلى رأسها الزيت بنسبة 75% على البطاقة التموينية، أي أن الأسرة المصرية كحد أقصى ستحتاج إلى شراء 25% من احتياجاتها من الزيت من السوق الحر، وهذا لن يسبب عجزًا أو مشكلة للمواطنين.

الحكومة نجحت في توفير الزيت دون نقص خلال الأزمات العالمية

وقال عضو شعبة المواد الغذائية إن سلعة الزيت من السلع التي نعتمد على سد احتياجاتنا منها عن طريق استيراد نحو 90% منها، وعليه تأثرث أسعاره بسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وعليه قفزت أسعار الزيت في الفترات السابقة مثل باقي السلع الغذائية الأخرى، ولكن الدولة المصرية حريصة على تدبير الدولار من أجل استيراد السلع الاستراتيجية، التي منها الزيت، ونجحت الحكومة في توفير السلع الغذائية كافة دون نقص بالرغم من الأزمات العالمية المتجددة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الزيت اسعار الزيت أسباب انخفاض أسعار الزيت اسعار زيت الزيتون زيت عباد الشمس

مواد متعلقة

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الجمعة 11-8-2023 في السوق المحلي

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 10-8-2023 في السوق المحلي

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الخميس 10-8-2023 في السوق المحلي

الأكثر قراءة

أسعار الذهب تقفز 57 جنيهًا خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت

سعر جرام الذهب اليوم السبت، مؤشر الذهب عالميا 12-8-2023

نجوم الفن في حفل جومانا مراد في الساحل الشمالي (صور)

مجلس الزمالك يقرر إسناد ملف كرة القدم لـ جمال عبد الحميد

أخبار مصر: قرار بشأن فواتير الكهرباء، مهمة لـ شيكابالا بأمر مرتضى، انهيار مسجد بنيجيريا، بشرى عن أسعار الأجهزة الكهربائية

مصرع شخصين دهستهما سيارة أثناء تقديمهما المساعدة لسائق تعطلت مركبته بطريق إسكندرية الصحراوي

إيرادات السينما الجمعة، محمد هنيدي في المقدمة ومحمود حميدة يحقق رقما صادما

الأهلي يتفق مع كولر على تمديد عقده موسمين

Advertisements

منوعات

المزيد

امرأة تدخل موسوعة جينيس بأطول لحية في العالم

طفل يعثر على قطعة نقود عمرها 1800 عام

اختفاء الأسفلت بعد انتهاء قمة "الناتو" يثير الجدل في فيلنيوس (صور)

لاعب كمال أجسام يقتل زوجته أمام طفلتهما ويتخلص من حياته في بث مباشر (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير عالميا اليوم السبت 12-8-2023

سعر الريال السعودي اليوم السبت 12-8-2023 في مصر

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت 12-8-2023

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم السبت 12-8-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

الصحافة أنقذتها من أبوها.. ومصطفى أمين اتهمها بقتل كامل الشناوي.. حكايات مثيرة من حياة "الخجولة" نجاة الصغيرة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباس شومان: الفاسخ للخطبة ليس له الحق في استرداد هداياه

شروطه وحكمه.. كل ما تريد معرفته عن الفتح على الإمام في الصلاة وضوابطه

تفسير حلم الكي بالنار في المنام وعلاقته بالغيبة والنميمة ومنع الزكاة

المزيد
الجريدة الرسمية