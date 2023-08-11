آثار خنق وشبهة جنائية، مصرع ثلاثينية بمنزلها في الخارجة بالوادي الجديد

لقيت سيدة ثلاثينية مصرعها، اليوم الجمعة، بمدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة لسيدة لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي.

تبين وفاة "وفاء.ح.ع" 35 عامًا، بمنطقة حي السبط الشرقي بمدينة الخارجة، وجرى نقلها تحت تصرف النيابة العامة بمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي.

وجرى توقيع الكشف الطبي المبدئي عليها من مفتش صحة الخارجة، وتبين وجود آثار خنق وخدوش بجثة المتوفية وهناك شبهة جنائية في الوفاة وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على جثة المتوفية داخل المشرحة وانتداب الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة وتكليف البحث الجنائي بتحديد أسباب وملابسات الواقعة.

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