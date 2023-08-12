ضبط 86 عملة ورقية ومعدنية أثرية بحوزة راكب بمطار القاهرة (صور)

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، في ضبط راكب بحوزته مجموعة متنوعة من الأوراق والعملات الخاضعة لقانون حماية الاثار.

Advertisements

جمارك مطار القاهرة الدولي



وأفاد مصدر جمركي بمطار القاهرة، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من جدة استوقف أحمد سعيد السيد مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبة على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من علاء فتحي مأمور الجمرك وفرج حمدي رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات معدنية وسط الملابس بالحقائب.

وكلف محمد أمين مدير الحركة المشرف على العمل بالخط الأخضر بالصالة الموسمية، سلامة مهدي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن وجود عملات معدنية وورقية وسط الحقائب.

وأخطر أحمد عبد الرحمن سالم مدير الجمرك، حمدي همام رئيس الإدارة المركزية للمنافذ الأثرية وهناء المشهور المدير العام لمركز الوحدات الأثرية بمطار القاهرة، فتم تكليف لجنة مكونة من أحمد عبد الله عليوة وسكر محمد عبد الحليم ومصطفي يسري يونس مفتشي الاثار بمركز الوحدات الأثرية بمطار القاهرة والذين افادوا في تقرير المعاينة بان المضبوطات تخضع لقوانين حماية الاثار وهي عبارة عن ١٤ عملة ورقية تعود للملك فاروق الاول و١٣ عملة معدنية ترجع لعصور متنوعة و٦ اوراق وعقود تبرع ترجع لعصر الملك فاروق الاول و٣٤ عملة معدنية خاصة بالمملكة العربية السعودية ترجع لعصر الملك عبدالعزيز ال سعود و١٣ عملة معدنية ترجع لعصر الملك فاروق الأول وعقد بيع أرض يعود لعصر الخديدي عباس حلمي الثاني وجواز سفر مصري لعهد السلطنة المصرية في عهد الملك فاروق الاول ١٩١٨ واثنان عملة ورقية ترجع لعصر الملك عبدالعزيز آل سعود وعملة ورقية عراقيه ترجع للمملكه العراقية عصر الملك فيصل الثاني وعملة تذكارية باجمالي ٨٦ بالعدد.



أمر رفعت صدقي مقار مدير الإدارة الرابعة بالصالة الموسمية بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٠١ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكب للنيابة المختصة.