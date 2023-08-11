الجمعة 11 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

سكاي سبورتس تكشف كيف عطل توتنهام هاري كين عن السفر إلى ألمانيا

هاري كين, فيتو
هاري كين, فيتو

أصرّ توتنهام هوتسبير على أن المهاجم هاري كين يستطيع التوجّه إلى ألمانيا لاستكمال انتقاله إلى بايرن ميونيخ، بعدما عجز اللاعب عن أن يستقلّ طائرة الجمعة، كما بثت شبكة "سكاي سبورتس".

وأضافت أن كين قرّر قبول عرض بايرن، بعد إبلاغه بالاتفاق مع توتنهام. وتوجّه إلى مطار ستانستيد صباح الجمعة، عندما طُلب منه الامتناع عن السفر.

وتابعت أنه غادر المطار وذهب إلى منزل عائلي قريب، في انتظار إذن للسفر إلى ألمانيا من أجل الخضوع لفحص طبي قبل التوقيع مع بايرن ميونيخ.

Advertisements

وزادت "سكاي سبورتس" أن توتنهام شدد على أن اتفاقه مع بايرن ميونيخ لا يزال ساريًا ولم يتبدّل، رغم تكهّنات بأن النادي الإنجليزي يحاول إجراء تغييرات على الصفقة.

قدّرت وسائل إعلام بريطانية قيمة الصفقة بأكثر من 100 مليون يورو، مع حوافز. لكن صحيفة "ذي إندبندنت" أوردت أن توتنهام طلب التفاوض مجددًا على الصفقة، بحيث تبلغ 120 مليون يورو مضمونة للنادي.

كين هو الهداف التاريخي لتوتنهام، برصيد 280 هدفًا في 435 مباراة.

راتب هاري كين 

 صحيفة "ديلي ميل" البريطانية كشفت تفاصيل العرض البافاري لصاحب الـ30 عاما حيث أوضحت أن بطل ألمانيا عرض على هداف الدوري الإنجليزي 3 مرات راتبا أسبوعيا يبلغ 400 ألف جنيه إسترليني.

وينتظر بايرن موافقة اللاعب النهائية لحسم الصفقة في الأيام القليلة المقبلة، قبل خوض أولى مبارياته الرسمية في الموسم الجديد.

وأظهر بايرن ميونخ رغبة عارمة في نيل توقيع كين هذا الصيف، لسد الثغرة التي خلفها البولندي روبرت ليفاندوفسكي برحيله صوب برشلونة العام الماضي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

توتنهام هوتسبير توتنهام هاري كين سكاي سبورتس بايرن ميونيخ

مواد متعلقة

هاري كين يوافق على الانتقال إلى بايرن ميونيخ

تعثر مفاوضات بايرن ميونيخ لضم حارس برينتفورد وأرسنال يسعى لحسم الصفقة

الأكثر قراءة

أحدث صور من حفل خطوبة نجل عمرو أديب ولميس الحديدي

سيدة تستدرج زوجها لتصويره في أوضاع مخلة بمدينة نصر

موعد انطلاق المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2023

محمد شريف يتوصل لاتفاق مع نادي الخليج السعودي

رجال فى حياة قيثارة الغناء نجاة الصغيرة

قرار كولر النهائي في رحيل محمد شريف عن الأهلي

حقيقة رحيل أحمد عبد القادر عن الأهلي في الصيف

صفقات تنتظر الحسم في الزمالك بالميركاتو الصيفي

Advertisements

منوعات

المزيد

في مزاد علني، ماسك يعرض لوحة تويتر والطائر الأزرق للبيع

سك عملة جديدة في بريطانيا تحمل صورة الملك تشارلز الثالث

روسيا تبحث عن المياه في أبعد مكان (فيديو)

الأرقام لا تكذب، عدد غير مسبوق للانتحار بأمريكا في 2022، والسبب أزمة في الصحة العقلية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في تعاملات صباح اليوم

ثبات سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي صباح اليوم

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة 11-8-2023 في السوق المحلي

أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الجمعة 11-8-2023

المزيد

انفوجراف

برسائل مباشرة.. مفتي الجمهورية يضع روشتة حلول لأبرز قضايا المجتمع المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى يوضح حكم ترديد الأذان خلف المؤذن بصوت عالي

ما حكم الوضوء من ماء الترع؟ الإفتاء تجيب

حكم الدعاء للأموات على الفيسبوك يوم الجمعة

المزيد
الجريدة الرسمية