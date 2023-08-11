سكاي سبورتس تكشف كيف عطل توتنهام هاري كين عن السفر إلى ألمانيا

أصرّ توتنهام هوتسبير على أن المهاجم هاري كين يستطيع التوجّه إلى ألمانيا لاستكمال انتقاله إلى بايرن ميونيخ، بعدما عجز اللاعب عن أن يستقلّ طائرة الجمعة، كما بثت شبكة "سكاي سبورتس".

وأضافت أن كين قرّر قبول عرض بايرن، بعد إبلاغه بالاتفاق مع توتنهام. وتوجّه إلى مطار ستانستيد صباح الجمعة، عندما طُلب منه الامتناع عن السفر.

وتابعت أنه غادر المطار وذهب إلى منزل عائلي قريب، في انتظار إذن للسفر إلى ألمانيا من أجل الخضوع لفحص طبي قبل التوقيع مع بايرن ميونيخ.

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وزادت "سكاي سبورتس" أن توتنهام شدد على أن اتفاقه مع بايرن ميونيخ لا يزال ساريًا ولم يتبدّل، رغم تكهّنات بأن النادي الإنجليزي يحاول إجراء تغييرات على الصفقة.

قدّرت وسائل إعلام بريطانية قيمة الصفقة بأكثر من 100 مليون يورو، مع حوافز. لكن صحيفة "ذي إندبندنت" أوردت أن توتنهام طلب التفاوض مجددًا على الصفقة، بحيث تبلغ 120 مليون يورو مضمونة للنادي.

كين هو الهداف التاريخي لتوتنهام، برصيد 280 هدفًا في 435 مباراة.

راتب هاري كين

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية كشفت تفاصيل العرض البافاري لصاحب الـ30 عاما حيث أوضحت أن بطل ألمانيا عرض على هداف الدوري الإنجليزي 3 مرات راتبا أسبوعيا يبلغ 400 ألف جنيه إسترليني.

وينتظر بايرن موافقة اللاعب النهائية لحسم الصفقة في الأيام القليلة المقبلة، قبل خوض أولى مبارياته الرسمية في الموسم الجديد.

وأظهر بايرن ميونخ رغبة عارمة في نيل توقيع كين هذا الصيف، لسد الثغرة التي خلفها البولندي روبرت ليفاندوفسكي برحيله صوب برشلونة العام الماضي.