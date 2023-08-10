الخميس 10 أغسطس 2023
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خارج الحدود

إلغاء 450 رحلة جوية في كوريا الجنوبية بسبب الإعصار خانون

إعصار خانون،فيتو
إعصار خانون،فيتو

 ألغت السلطات في كوريا الجنوبية نحو 450 رحلة جوية اليوم الخميس بسبب الإعصار خانون.

 إدارة الأرصاد الجوية الكورية

ونقلت وكالة الأنباء الكورية “يونهاب”، عن إدارة الأرصاد الجوية الكورية (KMA)، أن الإعصار خانون وصل إلى اليابسة على الساحل الجنوبي لكوريا الجنوبية في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس.

 أمطار غزيرة ورياح قوية

ومن المتوقع أن يمر فوق شبه الجزيرة بأكملها خلال اليوم، ما سيتسبب في أمطار غزيرة ورياح قوية.

رحلة جوية 

وأعلنت سلطات المطار، أنه تم إلغاء 452 رحلة جوية من بين 2138 رحلة جوية مقررة اليوم ابتداء من الساعة الثامنة ونصف صباحا بالتوقيت المحلي”.

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وقال المسؤولون إن عدد الرحلات الملغاة قد يرتفع في ظل تقدم الإعصار.

وعلى الجانب الآخر، دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، اليوم الخميس، إلى مزيد من الاستعدادات لاحتمال نشوب حرب قادمة، وحث على زيادة إنتاج الأسلحة والتوسع في التدريبات العسكرية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء المركزية المحلية.

اللجنة العسكرية المركزية

وجاءت تصريحات كيم خلال الاجتماع الموسع السابع للجنة العسكرية المركزية الثامنة لحزب العمال الكوري.

كما ذكر تقرير الوكالة أن كيم أقال رئيس الأركان العامة باك سو إيل خلال الاجتماع واستبدله بنائب الماريشال ري يونج جيل، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

ويأتي هذا بعدما زار كيم قبل أيام قليلة مصانع أسلحة حيث طالب ببناء المزيد من محركات الصواريخ، والمدفعية وغير ذلك من الأسلحة.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية المركزية، أن كيم دعا أثناء زيارته للمصنع إلى "زيادة أداء المحركات وفعاليتها"، مشددا على "التوسع السريع في القدرة الإنتاجية".

كوريا الجنوبية والولايات المتحدة

كما أضافت أن كيم سلط الضوء أيضا على تحديث الأسلحة الصغيرة باعتباره "الأمر الأكثر أهمية وإلحاحا في الاستعدادات للحرب".

وتأتي عملية التفتيش التي قام بها كيم في وقت تستعد فيه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لإجراء مناورات عسكرية مشتركة كبيرة في وقت لاحق هذا الشهر.

وتنظر كوريا الشمالية إلى هذه المناورات على أنها تدريبات لغزوها، وحذرت مرارا من إجراءات "ساحقة" ردا عليها.

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كوريا الجنوبية الأرصاد الجوية إعصار خانون

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