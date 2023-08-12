السبت 12 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

حكيم ومصطفى حجاج وخالد سليم يبهرون الجمهور السعودي في أولى حفلاتهم بجدة (صور)

حكيم ومصطفى حجاج
حكيم ومصطفى حجاج وخالد سليم، فيتو

شهدت مدينة جدة، ضمن فعاليات تقويم جدة، حفلًا غنائيًّا يوم أمس الجمعة ١١ أغسطس الذي جمع معجبين عدة مطربين مصريين وهم حكيم وخالد سليم ومصطفى حجاج.

 

وافتتح الحفل للوصلة الطربية الأولى بحضور الفنان خالد سليم، واستمتع الجمهور بأجمل ليالي الهوى على أجمل ما تغنى به أغنية "ليالي" كما عبر الفنان خالد سليم للجمهور “مساء الورد والطيب عليكم يا أهل جدة وبالتفاعل هذا بحبكم”، كما شكر كُل من الهيئة العامة للترفيه والشركة المنظمة بنش مارك.

Advertisements

وقدم مجموعة من أشهر الأغاني من ضمنها أغنية “ أستاذ الهوى، بلاش الملامة، عاشق وطن، عشنا قد إيه، عيش، يا هوى، قالت أحبك، يا جميل، جانا الهوى” وعبر الفنان خالد سليم في المؤتمر الصحفي عن سعادته لوجوده في جدة وبين أهلها.

وأكمل الوصلة الطربية الثانية الفنان مصطفى حجاج، صاحب الشعبية الشبابية الكبيرة، حيث استمتع الجمهور بحماس أداء الفنان على المسرح بأجمل ما قدمه، حيث قدم مجموعة من أشهر أغانيه، منها "يا منعنع، زحمة، خطوة، مية وش، كان لك معايا، بطليني، الوجع، نصيبي وقسمتك"، وقال الفنان مصطفى حجاج في المؤتمر الصحفي "سعيد بوجودي بين أهلي وإخواتي في جدة وسعيد بجمهور جدة اللي ولع المسرح".

وكان الجمهور على موعد مع أهم فقرات الحفل في الوصلة الطربية الثالثة، والتي أحياها صاحب الشعبية الجماهيرية الكبيرة الفنان حكيم، حيث صعد إلى المسرح على أنغام أغنية "السلام عليكو"، حيث كانت تلك هي المشاركة الأولى للفنان حكيم في السعودية وبالتحديد بجدة.

وقد حكيم مجموعة من أهم أغانيه في الحفل، منها " افرض، ليلة بمبي، يانا يا، حلاوة روح، بيني وبينك خطوة"، وقد استمتع الجمهور بالأغاني الشعبية لحكيم وعذوبة صوته من خلال أغانيه، كما عبر الفنان حكيم في المؤتمر الصحفي عن حرصه في اختياراته لكلمات أغانيه بحيث تليق أن تدخل كل بيت عربي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المطرب حكيم خالد سليم مصطفى حجاج حفلات جدة اخبار الفن

الأكثر قراءة

لاعب كمال أجسام يقتل زوجته أمام طفلتهما ويتخلص من حياته في بث مباشر (صور)

4 فئات لا تطبق عليها تعديلات قانون الإيجار القديم

مرتضى منصور: مجلسي أقوى مجلس في تاريخ الزمالك، وشيكابالا هيروح لممدوح عباس لحل الأزمة

بعد الحديث معه، قائد برشلونة يحسم موقف نيمار من العودة للفريق الكتالوني

تصب في مصلحة المشترك، قرار جديد من الكهرباء بشأن تحصيل الفواتير

فوائد الكركم، يحمي القلب ويعالج الاكتئاب

بشرى سارة بشأن أسعار الأجهزة الكهربائية، هذا موعد انخفاضها

خطوات استخدام حساب واتساب واحد على أكثر من هاتف

Advertisements

منوعات

المزيد

لاعب كمال أجسام يقتل زوجته أمام طفلتهما ويتخلص من حياته في بث مباشر (صور)

ماسك وزوكربيرج يخصصان عائدات نزالهما المقترح لقدامى المحاربين

اكتشاف نقود ذهبية تعود للقرن الثالث قبل الميلاد في تونس

دراسة ترجح وجود سلف جديد للإنسان الحديث

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الجمعة 11-8-2023 في السوق المحلي

أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الجمعة 11-8-2023

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة 11-8-2023 في السوق المحلي

سعر القصدير عالميا اليوم الجمعة 11-8-2023

المزيد

انفوجراف

الصحافة أنقذتها من أبوها.. ومصطفى أمين اتهمها بقتل كامل الشناوي.. حكايات مثيرة من حياة "الخجولة" نجاة الصغيرة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم السبت 12- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم السبت 12- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 12 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية