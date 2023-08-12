حكيم ومصطفى حجاج وخالد سليم يبهرون الجمهور السعودي في أولى حفلاتهم بجدة (صور)

شهدت مدينة جدة، ضمن فعاليات تقويم جدة، حفلًا غنائيًّا يوم أمس الجمعة ١١ أغسطس الذي جمع معجبين عدة مطربين مصريين وهم حكيم وخالد سليم ومصطفى حجاج.

وافتتح الحفل للوصلة الطربية الأولى بحضور الفنان خالد سليم، واستمتع الجمهور بأجمل ليالي الهوى على أجمل ما تغنى به أغنية "ليالي" كما عبر الفنان خالد سليم للجمهور “مساء الورد والطيب عليكم يا أهل جدة وبالتفاعل هذا بحبكم”، كما شكر كُل من الهيئة العامة للترفيه والشركة المنظمة بنش مارك.

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وقدم مجموعة من أشهر الأغاني من ضمنها أغنية “ أستاذ الهوى، بلاش الملامة، عاشق وطن، عشنا قد إيه، عيش، يا هوى، قالت أحبك، يا جميل، جانا الهوى” وعبر الفنان خالد سليم في المؤتمر الصحفي عن سعادته لوجوده في جدة وبين أهلها.

وأكمل الوصلة الطربية الثانية الفنان مصطفى حجاج، صاحب الشعبية الشبابية الكبيرة، حيث استمتع الجمهور بحماس أداء الفنان على المسرح بأجمل ما قدمه، حيث قدم مجموعة من أشهر أغانيه، منها "يا منعنع، زحمة، خطوة، مية وش، كان لك معايا، بطليني، الوجع، نصيبي وقسمتك"، وقال الفنان مصطفى حجاج في المؤتمر الصحفي "سعيد بوجودي بين أهلي وإخواتي في جدة وسعيد بجمهور جدة اللي ولع المسرح".

وكان الجمهور على موعد مع أهم فقرات الحفل في الوصلة الطربية الثالثة، والتي أحياها صاحب الشعبية الجماهيرية الكبيرة الفنان حكيم، حيث صعد إلى المسرح على أنغام أغنية "السلام عليكو"، حيث كانت تلك هي المشاركة الأولى للفنان حكيم في السعودية وبالتحديد بجدة.

وقد حكيم مجموعة من أهم أغانيه في الحفل، منها " افرض، ليلة بمبي، يانا يا، حلاوة روح، بيني وبينك خطوة"، وقد استمتع الجمهور بالأغاني الشعبية لحكيم وعذوبة صوته من خلال أغانيه، كما عبر الفنان حكيم في المؤتمر الصحفي عن حرصه في اختياراته لكلمات أغانيه بحيث تليق أن تدخل كل بيت عربي.