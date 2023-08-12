السبت 12 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

صابر الرباعي كامل العدد في حفله بمهرجان قرطاج الدولي (صور)

صابر الرباعي، فيتو
صابر الرباعي، فيتو

تألق الفنان "صابر الرباعي" في حفله الذي أُقيم ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الدولي الدورة 57  لعام  2023.

حفل صابر الرباعي في مهرجان قرطاج

وفي حفل كامل العدد تغني صابر الرباعي مع جمهوره في قرطاج بكوكبة من الأغاني المتميزة باللغتين العربية والفرنسي منها؛ "دلولة" و"بنت العربية" و"أجمل نساء العالم" و"أتحدى العالم" ليجمع بين الأنماط الموسيقية التونسية العربية والتنوعات الغربية.

مهرجان قرطاج 

يشار إلى أنه أيام قليلة وتنطلق فعاليات الدورة 57 من مهرجان قرطاج الدولي لعام 2023 ‏، وهو مهرجان سنوي للموسيقى، يُدشن في الفترة ما بين  منتصف شهر يوليو إلى منتصف شهر أغسطس من كل عام بمدينة قرطاج الساحلية  في ضواحي تونس العاصمة.

Advertisements

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الفنان صابر الرباعي حفل صابر الرباعي في مهرجان قرطاج حفل صابر الرباعي قرطاج مهرجان قرطاج مهرجان قرطاج الدولي موقع فيتو

مواد متعلقة

أداء هزيل لمصطفى حجاج في تقديم أغنية لـ كوكب الشرق بحفل جدة، ومتابعون: أهان نفسه (فيديو)

صابر الرباعي يكشف حقيقة وجود خلاف مع وائل جسار

الأكثر قراءة

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023

مرتضى منصور: مجلسي أقوى مجلس في تاريخ الزمالك، وشيكابالا هيروح لممدوح عباس لحل الأزمة

تنسيق الكليات، مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2023 علمي رياضة، اعرف مجموعك يدخلك إيه

تصب في مصلحة المشترك، قرار جديد من الكهرباء بشأن تحصيل الفواتير

بشرى سارة بشأن أسعار الأجهزة الكهربائية، هذا موعد انخفاضها

لحظة انهيار مسجد على المصلين في نيجيريا، وهذا عدد الضحايا (فيديو وصور)

انفراد بالمستندات، تفاصيل تورط اتحاد الكرة في أزمة جديدة مع الفيفا

أورتيجا لـ عمرو مصطفى: احنا مش حرامية وأنت بتنحت وفاهمين كل حاجة وهارشينه (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

ماسك وزوكربيرج يخصصان عائدات نزالهما المقترح لقدامى المحاربين

اكتشاف نقود ذهبية تعود للقرن الثالث قبل الميلاد في تونس

دراسة ترجح وجود سلف جديد للإنسان الحديث

تصل لـ 100 ألف ريال، رسوم تقديم التبغ في المطاعم والمقاهي بالسعودية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الجمعة 11-8-2023 في السوق المحلي

أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الجمعة 11-8-2023

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة 11-8-2023 في السوق المحلي

سعر القصدير عالميا اليوم الجمعة 11-8-2023

المزيد

انفوجراف

ابتزاز وتحرش بالمجندات، أزمات أخلاقية تضرب صفوف الجيش الأوكراني (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم السبت 12- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 12 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم العطش في المنام وعلاقته بانتهاء الخلافات الزوجية والاستقرار العاطفى  

المزيد
الجريدة الرسمية