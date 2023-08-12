صابر الرباعي كامل العدد في حفله بمهرجان قرطاج الدولي (صور)

تألق الفنان "صابر الرباعي" في حفله الذي أُقيم ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الدولي الدورة 57 لعام 2023.

حفل صابر الرباعي في مهرجان قرطاج

وفي حفل كامل العدد تغني صابر الرباعي مع جمهوره في قرطاج بكوكبة من الأغاني المتميزة باللغتين العربية والفرنسي منها؛ "دلولة" و"بنت العربية" و"أجمل نساء العالم" و"أتحدى العالم" ليجمع بين الأنماط الموسيقية التونسية العربية والتنوعات الغربية.

مهرجان قرطاج

يشار إلى أنه أيام قليلة وتنطلق فعاليات الدورة 57 من مهرجان قرطاج الدولي لعام 2023 ‏، وهو مهرجان سنوي للموسيقى، يُدشن في الفترة ما بين منتصف شهر يوليو إلى منتصف شهر أغسطس من كل عام بمدينة قرطاج الساحلية في ضواحي تونس العاصمة.

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