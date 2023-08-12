الإسماعيلي يكشف موقف باهر المحمدي من الانتقال إلى المصري

الإسماعيلي، كشف علي أبو جريشة رئيس اللجنة الفنية بالنادي الإسماعيلي عن موقف باهر المحمدي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي من الانتقال إلى النادي المصري البورسعيدي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال علي أبو جريشة في تصريحات تليفزيونية: قطاع الناشئين بالنادي الإسماعيلي عانى من إهمال كبير خلال السنوات الأخيرة الماضية.

وأضاف أبو جريشة: المفاوضات بين المصري وباهر المحمدي وصلت لمراحل متقدمة، ولدينا لاعبون مميزون في الإسماعيلي قادرين على الظهور بشكل جيد في الموسم الجديد.

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الإسماعيلي يعرض المحمدي للبيع

ورحب مسؤولو الإسماعيلي ببيع باهر المحمدي من أجل الحصول على مقابل مادي جيد يساعد النادي في سداد الغرامة المالية الصادرة ضده من المحكمة الرياضية الدولية لصالح التونسي نور الزمان الزموري وقدرها ٦٠٠ ألف دولار لفك حظر القيد الصيفي.

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وحدد الدراويش مبلغ 30 مليون جنيه لبيع عقد اللاعب لكن ما عرض على النادي من المصري يتراوح من 15 إلى 17 مليون جنيه للتخلي عن اللاعب بجانب تنازل اللاعب عن 7 ملايين جنيه قيمة مستحقات متأخرة لدى النادي الإسماعيلي.

ويمتلك المحمدي شرطًا جزائيًّا في عقده قيمته 20 مليون جنيه يعطي له الحق في فسخ تعاقده إذا لم يحصل على مستحقاته شهرين متتاليين واللاعب له مستحقات متأخرة على مدار الموسمين الماضيين.

وشارك باهر صاحب الـ26 عامًا في 30 مباراة رفقة الإسماعيلي الموسم المنتهي وسجل فيهم هدفين.

وأكد باهر المحمدي في تصريحات سابقة أنه لم يتقدم قطُّ بشكوى ضد النادي الإسماعيلي في اتحاد الكرة المصري لكنه أرسل خطاب رسمي للنادي لضمان حقوقه المادية، حيث طالب اللاعب من خلاله بتحديد موعد رسمي لسداد مستحقاته المتأخرة لدى النادي.

وفي حال عدم الموافقة على العرض سيضع مسؤولو المصري البورسعيدي الشرط الجزائي في خزينة اتحاد الكرة، ويفسخ الإسماعيلي عقد اللاعب.

وترددت أنباء خلال الفترة الأخيرة عن سعى النادي الأهلي التعاقد مع باهر المحمدي، الأمر الذي نفاه أحمد العجوز مدير الكرة بالنادي الإسماعيلي.

وقال: "ليس لدي أي عروض رسمية لشراء باهر المحمدي، لم يتحدث أي شخص معي عن وصول عروض من أندية لضم أي لاعب من الإسماعيلي، نتمنى التوفيق لهم في المرحلة المقبلة لن نقف في طريق أي لاعب".