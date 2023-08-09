تدريبات بدنية شاقة للاعبي الإسماعيلي استعدادا للموسم الجديد

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، تدريبات بدنية شاقة، اليوم الأربعاء، تحت قيادة إيهاب جلال المدير الفني الجديد للدراويش، استعدادا للموسم الجديد 2023-2024.

وأعلن الإسماعيلي يوم الأحد الماضي، عن تولي إيهاب جلال مهمة المدير الفني للفريق، بعد رحيل الجهاز الفني السابق بقيادة حمزة الجمل.

مران الإسماعيلي، فيتو

وخاض الإسماعيلي أول مران له تحت قيادة مدربه الجديد، إيهاب جلال، يوم الإثنين الماضي.

محمد الشامي يطالب الإسماعيلي بمستحقاته

طالب محمد الشامي لاعب النادي المصري البورسعيدي الجديد، ناديه السابق الإسماعيلي بمستحقاته المتأخرة لدى النادي.

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وتحدث محمد الشامي هاتفيا بشكل ودي مع علي أبو جريشة رئيس اللجنة الفنية بالنادي الإسماعيلي مطالبا بمستحقاته التي وعده بها مسؤولو النادي وأنه لا يريد تقديم شكوى ضد النادي في اتحاد الكرة.

وحصل الشامي علي وعد من أبو جريشة باعطاءه مستحقاته المتاخرة لحين توافر بعض الموارد المالية لدى النادي.

يذكر أن محمد الشامي هو هداف الإسماعيلي في الموسم الماضي برصيد 9 أهداف.

وأتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي إجراءات التعاقد مع محمد الشامي، مهاجم فريق الإسماعيلي بعقد يمتد لثلاثة مواسم اعتبارًا من الموسم الحالي وحتى نهاية موسم 2026/2025.

وتعد تلك الصفقة أولى صفقات المصري البورسعيدي استعدادًا للموسم الجديد علمًا بأن اللاعب البالغ من العمر 27 سنة والذي كان أحد ناشئي فريق إنبي، قد سبق له اللعب في صفوف المصري على سبيل الإعارة قادمًا من فريق الفريق البترولي خلال فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2017/2016 حيث نجح مع زملائه في الوصول بالنسور الخضر إلى الدور النهائي لكأس مصر، قبل أن ينتقل لصفوف الزمالك ومنه إلى صفوف الإسماعيلي الذي قضى معه مواسمه الأخيرة قبل أن ينضم إلى صفوف القلعة الخضراء اعتبارًا من فترة الانتقالات الصيفية الحالية.