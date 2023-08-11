الدوري الإسباني، تعادل سلبى بين إشبيلية وفالنسيا في الشوط الأول

الدوري الاسباني، انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة اشبيلية وفالنسيا بالتعادل السلبى بدون أهداف في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم الليجا.

أحداث الشوط الأول بين أشبيله وفالنسيا

وشهد الشوط الأول انحصار اللعب في وسط الملعب دون وجود فرص حقيقية للتسجيل من جانب الفريقين لينتهى بنتيجة 0-0.

تشكيل إشبيلية أمام فالنسيا



في حراسة المرمى: بونو.

في خط الدفاع: نافاس، بادي، جودلجي، اكونا.

في خط الوسط: فيرناندو، راكيتيتش، لاميلا.

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في خط الهجوم: اوكامبوس، سوسو، النصيري.

ألميريا يخسر امام رايو فاليكانو

وفى مباريات أخرى خسر فريق ألميريا أمام ضيفه رايو فاليكانو، بهدفين مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب ميستايا، في الجولة الافتتاحية من بطولة الدوري الإسباني.

شهد الشوط الأول سيطرة ميدانية لصالح رايو فاليكانو أغلب فترات هذا الشوط، وحاصروا ألميريا في وسط ملعبه أغلب فترات هذا الشوط، ونجحوا في ترجمة سيطرتهم إلى التقدم بهدفين

حاول فريق ألميريا العودة في الشوط الثاني وسنحت له أكثر من فرصة على مرمي رايو فاليكانو، ولكن التنظيم الدفاعي للضيوف حال دون وصول لاعبي ألميريا لشباك الحارس ديمتريفسكي.

أهداف المباراة

هدفي فريق رايو فايكانو سجلهما الثنائي إسحاق بالاوزون في الدقيقة 20 وعزز راندي نتيكا تقدم فريقه بالهدف الثاني في الدقيقة 28.

القنوات الناقلة لمباراة ألميريا ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني

تقوم قناة Premier Sports 2 HD بنقل مباراة ألميريا ورايو فاليكانو في الدوري الأسباني

تشكيل ألميريا أمام ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني

في حراسة المرمي: دييجو مارينو

خط الدفاع: لازارو فينيسيوس – سردان بابيتش – إدجار جونزاليس – سيرجيو أكيمي

خط الوسط: إينجو إجوراس - لوكاس روبيرتو - لارجي رامازاني - أليخاندرو بوزو

خط الهجوم: لويس سواريز – أدريان إمباربا

تشكيل رايو فاليكانو

حراسة المرمي: ستول ديمتريفسكي

خط الدفاع: إيفان كامباني - ألفونسو إسبينو - فلوريان لوجون - أوناي لوبيز

خط الوسط: ألفارو جارسيا - كيكي بيريز - إيسي بالازون - راندي نتيكا

خط الهجوم: أوسكار فالنتين - أوسكار تريجو

من جهة أخرى، أعلن نادي ألميريا اليوم الخميس، تعاقده مع لاعب الوسط الغاني إدريسو بابا، معارا لمدة موسم من مايوركا، النادي الآخر المنافس في الدوري الأسباني.

ويمتلك ألميريا خيارا لشراء اللاعب بنهاية الموسم المقبل.

وكان بابا (27 عاما)، الذي ولد في غانا ويمتلك أيضا الجنسية الإسبانية، انتقل إلى مايوركا في موسم 2018-19 ولعب معه 150 مباراة، منها 91 في الليجا، كما شارك مع منتخب بلاده.

وأوضح نادي ألميريا، في بيان "بابا لاعب يعرفه جيدا المدرب فيسنتي مورينو، حيث لعب تحت إمرته حينما كان مدربا لمايوركا".

وواصل: "الصفقة الجديدة ستعزز وسط ملعب الفريق، بعد التعاقد مع ديون لوبي.. بابا لاعب متحرك وقوي للغاية دفاعيا، وسيضيف للفريق أيضا من واقع خبرته".