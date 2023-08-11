طرح فيلم ابن الحاج أحمد فى سبتمبر على منصة شاهد VIP

من المقرر طرح فيلم "ابن الحاج أحمد" بطولة شيكو خلال شهر سبتمبر المقبل على منصة شاهد VIP الرقمية..

فيلم ابن الحاج أحمد

يعتبر فیلم ابن الحاج أحمد البطولة المنفردة الأولى لـ شیكو بعد عدد كبیر من التجارب الناجحة التي اشتھر من خلالھا الثلاثي الذي یضم أحمد فھمي وھشام ماجد، وكان آخرھا فیلم الحرب العالمیة الثالثة.. ثم مجموعة تجارب ثنائیة مع النجم ھشام ماجد، كان آخرھا فیلم (قلب أمه).

يشارك شيكو في فیلم (ابن الحاج أحمد) عدد من نجوم الفن أبرزهم؛ الفنان سید رجب والفنانة رحمة أحمد والفنان مصطفى غریب والفنان صبري فواز والفنان محمد لطفي والفنانة عایدة ریاض، والفیلم من تألیف أحمد محي ومحمد محمدي..

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وحقق شيكو وفريق عمل مسلسل اللعبة فى جزئه الرابع نجاح كبير متتابع للنجاحات الذي حققه المسلسل بأجزائه السابقة.

تدور أحداث مسلسل اللعبة في أجزائه الـ 3 في إطار كوميدي، حيث يكوّن وسيم الصريطي الذي يجسد دوره شيكو، فريقًا بينما يكوّن مازو والذي يجسد دوره هشام ماجد، فريقًا آخر، ليتسابقوا في مجموعة من الألعاب على أرض الواقع وليربحوا مبالغ مالية ضخمة، وشهدت آخر حلقة من مسلسل اللعبة الجزء الثالث فوز مستر وسيم الصريطي.



مسلسل اللعبة من بطولة الفنانين شيكو، هشام ماجد، محمد ثروت، أحمد فتحي، مي كساب، ميرنا جميل، بيومي فؤاد، سامي مغاوري، عارفة عبدالرسول، والمسلسل من تأليف فادي أبوالسعود وأحمد سعد والي، وإخراج معتز التوني.

شيكو

يشار إلى أن شيكو ممثل وكاتب سيناريو، كون في فترة الجامعة مع أصدقائه فرقة عرفت باسم تمر هندي للإنتاج الفني، وقدموا أفلامًا سخرت من الأفلام المصرية الشهيرة، كان أنجحها فيلم رجال لا تعرف المستحيل.. لفتت الفكرة نظر محمد حفظي الذي كان وقتها يتجه للإنتاج، وبالفعل أنتج لهم مسلسل أفيش وتشبيه، الذي كان يقدم في كل حلقة صورة ساخرة لأحد كلاسيكيات السينما المصرية، ثم أنتج لهم حفظي بعدها فيلم ورقة شفرة الذي حقق نجاحًا كبيرًا على مستوى النقد. كما أن آخر أعماله هو مسلسل اللعبة مع هشام ماجد.