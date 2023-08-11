كرة اليد، منتخب مصر يواجه كرواتيا على برونزية مونديال الناشئين

كرة اليد، يخوض المنتخب الوطني لكرة اليد مواجهة قوية يوم الأحد المقبل أمام منتخب كرواتيا على برونزية بطولة العالم للناشئين المقامة حاليا في كرواتيا.

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر وكرواتيا في السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وخسر المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين مواليد 2004 بقيادة محمد الألفي المدير الفني، أمام منتخب الدنمارك، بنتيجة (35-39)، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات نصف نهائي بطولة العالم المقامة حاليا في كرواتيا.

وكان الشوط الأول من مباراة مصر والدنمارك قد انتهى لصالح الأخير بنتيجة (18-23).

تاريخ مواجهات مصر والدنمارك

وخاض منتخب مصر أكثر من مواجهة أمام منتخب الدنمارك خلال تاريخ مشاركاته ببطولات العالم على مستوى الناشئين والتي بدأت منذ مونديال 2005 بقطر.

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وجاء تاريخ المواجهات كالتالي:

مونديال 2005 قطر

دور المجموعات:

مصر (30) – (34) الدنمارك

مونديال 2007 البحرين

الدور الرئيسي:

مصر (31) – (33) الدنمارك

مونديال 2013 المجر

دور المجموعات:

مصر (23) – (30) الدنمارك

مونديال 2017 جورجيا

دور المجموعات:

مصر (28) – (28) الدنمارك



مشوار منتخب مصر

ووصل منتخب مصر إلى الدور قبل النهائي بعد الفوز على منتخب جزر الفارو بنتيجة (38-34)، فيما تأهل منتخب الدنمارك على حساب البرتغال بنتيجة (35-25)، في الدور ربع النهائي.

وفاز المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة محمد الألفي المدير الفني، على منتخب جزر الفارو بنتيجة (38-34)، في المباراة التي جمعت بينهما أمس ضمن لقاءات الدور ربع النهائي من بطولة العالم للناشئين المقامة حاليا في كرواتيا.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتعادل المنتخبين بنتيجة (13-13)، وانتهى الشوط الثاني بالتعادل بنتيجة (31-31)، ليلجأ الفريقان لوقت إضافي حسمه الفراعنة لصالحهم بفارق 4 أهداف.

منتخب مصر يخسر أمام إسبانيا

وكان منتخب مصر قد خسر أمام منتخب إسبانيا بنتيجة (35-42)، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات الدور الرئيسي من بطولة العالم للناشئين.

وكان الشوط الأول قد انتهى لصالح منتخب إسبانيا بنتيجة (20-17).

وكان المنتخب قد ضمن تأهله للدور ربع النهائي، بعد الفوز على منتخب البرازيل في الجولة الأولى من منافسات الدور الرئيسي.

منتخب مصر يتأهل للدور الرئيسي

وحسم المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين بقيادة محمد الألفي المدير الفني، التأهل للدور الرئيسي من منافسات بطولة العالم، المقامة حاليا في كرواتيا.

وتضم مجموعة منتخب مصر في الدور الرئيسي منتخبات، مصر وإسبانيا والبرازيل والتشيك.

منتخب مصر يتأهل للدور الرئيسي بالعلامة الكاملة

وتأهل المنتخب الوطني إلى الدور الرئيسي متصدرا ترتيب المجموعة الثالثة بعد الفوز في مبارياته الثلاث أمام اليابان والتشيك وأيسلندا.

وكان المنتخب قد حقق الفوز في الجولة الأولى على منتخب اليابان، قبل أن يكرر الفوز في الجولة الثانية أمام منتخب التشيك، وفاز في الجولة الثالثة أمام أيسلندا.

قرعة بطولة العالم

وكانت القرعة قد أسفرت عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات اليابان وآيسلندا والتشيك.

جدول مباريات منتخب كرة اليد

ويأتي جدول مباريات منتخب مصر في دور المجموعات كالتالي:

مصر × اليابان - 1 أغسطس | انتهت بفوز منتخب مصر

مصر × التشيك - 2 أغسطس | انتهت بفوز منتخب مصر

مصر × أيسلندا - 4 أغسطس | انتهت بفوز منتخب مصر

قائمة منتخب كرة اليد

وتضم قائمة المنتخب كل من:

حراس المرمى: يوسف ناجي - يوسف وليد - عمر الخطيب.

اللاعبون: فيراس مروان - محمد وائل - زياد حشاد - محمد عماد أوكا - أحمد محمد خوجة - زياد عبد الرحيم - ياسين محمد - بلال إبراهيم - عمر أحمد حمدي - عمر عدلان - محمد عبد الغني - أحمد تغيان - معاذ إبراهيم - محمد صلاح السيد.