معركة اليرموك، كيف أدت عبقرية خالد بن الوليد وكتيبة الموت لسحق الروم

في مثل هذا اليوم من عام 636 انتصر المسلمون بقيادة خالد بن الوليد على الروم في معركة اليرموك، وقتل من الروم 50 ألفًا ومن المسلمين 3 آلاف، وإثر هذه المعركة فتح باقي بلاد الشام وسقطت الإمبراطورية البيزنطية.

عن خلفيات معركة اليرموك

مَعْرَكَةُ اليرموك يعتبرها بعض المؤرخين من أهم المعارك في تاريخ العالم، لأنها كانت بداية أول موجة انتصارات للمسلمين خارج جزيرة العرب، وآذنت لتقدم الإسلام السريع في بلاد الشام، لاسيما أن المعركة اندلعت بعد وفاة الرسول محمد بأربع سنوات فقط.

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كان خالد بن الوليد تولى القيادة العامة للجيش بعد أن تنازل عنها أبو عبيدة بن الجراح، وبلغ تعداد قوات جيش المسلمين 36 ألف مقاتل، في حين كانت جيوش الروم تبلغ 240 ألف مقاتل.

كان الصحابي الخليفة أبو بكر وبعد أن وحد السلطة وقضى على التمرد بعد وفاة الرسول بدأ عهد الفتوحات بالعراق، وكانت المحافظة الأغنى للإمبراطورية الفارسية، وأرسل لها أكثر جنرالاته عبقرية ودهائًا وهو خالد بن الوليد.

استطاع خالد بن الوليد فتح العراق عبر سلسلة من الحملات الناجحة ضد الفرس الساسانيين، وتمكن خالد بن الوليد من تأسيس معقل قوي للمسلمين في العراق وهنا أعلن الخلفية أبو بكر نداء التسلح لغزو الشام في فبراير من سنة 634.

تكرر ما حدث في العالم، حيث نجح الفتح الإسلامي للشام من خلال سلسلة من العمليات العسكرية المخططة بعناية والمنسقة جيدًا للتعامل مع قوة الدفاع البيزنطية.

في يوليو 634، هُزم البيزنطيون على نحو حاسم بمعركة أجنادين، وسقطت مدينة دمشق في سبتمبر 634، وتبعها معركة فحل حيث هزمت وهلكت آخر المعاقل العسكرية المهمة للبيزنطيين في فلسطين.

توفي الخليفة أبو بكر الصديق في أغسطس 634، وقرر خلفه عمر بن الخطاب إكمال توسع الخلافة الإسلامية أعمق إلى الشام.

تقدمت القوات الإسلامية الآن إلى الطريق التجاري حيث سقطت طبريا وبعلبك من دون عناء كبير وبعدها فتح المسلمون مدينة حمص أوائل 636. وعليه أكمل المسلمون فتوحاتهم عبر الشام.

كواليس معركة اليرموك وأسباب النصر

دامت المعركة ستة أيام، كان المسلمون فيها يردون هجمات الروم في كل يوم، حيث كان خالد بن الوليد يستخدم «سرية الخيالة المتحركة السريعة» التي يقودها بنفسه ليتحرك بسرعة خاطفة من مكان إلى آخر حيث يكون جيش المسلمين في تراجع تحت ضغط الروم، ويعود كل من الجانبين في نهاية النهار إلى صفوفه الأولية قبل القتال أو إلى معسكراته.

وجرى الأمر كذلك خلال الأربعة أيام الأولى كانت فيها خسائر الروم بالأعداد أكبر من خسائر جيش المسلمين، وفي اليوم الخامس لم يحدث الشيء الكثير بعد رفض خالد «هدنة ثلاثة أيام» التي عرضها الروم بقوله المشهور لرسول الروم «نحن مستعجلون لإنهاء عملنا هذا».

وفي اليوم السادس تحولت إستراتيجية خالد من الدفاع إلى الهجوم، وتمكن بعبقريته الفذة من شن الهجوم المجازف على الروم واستخدام الأسلوب العسكري الفريد من نوعه آنذاك وهو الاستفادة الصحيحة من إمكانيات سرية الفرسان سريعة التنق» ليحول الهزيمة الموشكة للمسلمين إلى نصر كبير وقُتل القائد العام للجيش الامبراطوري ماهان ليفتح خالد بن الوليد مدينة دمشق ثم سائر مدن الشام، وبات الطريق مفتوحا أمام استكمال فتح بلدان الشمال الإفريقي.