استشاري يحذر من التعرض المباشر للشمس: يمكن أن يسبب السكتة الدماغية والوفاة

انتشرت حالات الإصابة بضربة الشمس والإجهاد الحراري بسبب ارتفاع درجات الحرارة نهارا وسطوع الشمس لفترات طويلة من اليوم.

وهناك أكثر من إصابة تتسبب فيها الشمس وليست ضربة الشمس فقط بل هناك إصابات عديدة ناتجة عن التعرض للشمس.

ويقول الدكتور محمد حسن الطراونة استشاري أمراض الباطنة والصدر والرعاية المركزة، إن التعرض لأشعة الشمس المباشرة يؤدي إلى ضربة شمس التي قد تكون أخطر مما تتوقع فقد تؤدي في بعض الأحيان إلى تلف في الأعضاء الحيوية والسكتة الدماغية والوفاة، فوجب علينا التفريق بين ضربة الشمس والإجهاد الحراري والغشي الحراري.

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أسباب وأعراض الإجهاد الحراري

وأضاف الطراونة، أن من أكثر الحالات شيوعًا الإجهاد الحراري الذي يحدث نتيجة التعرض لأشعة الشمس الحارة أثناء العمل لفترة طويلة دون وجود مصدر ماء كاف وغالبًا ما يصاب به الأشخاص المتقدمون في العمر وينتج عنه مجموعة من الأعراض مثل الصداع والغثيان والإقياء والتعب العام والوهن وهبوط في الضغط، أما درجة حرارة الجسم فتكون طبيعية يتم التعامل مع المصاب من خلال نقله إلى مكان بعيد عن الشمس وتبريد الجسم عن طريق الماء البارد والتهوية واعطاء كمية سوائل وأملاح كافية.

مخاطر التعرض للشمس، فيتو

ما هو الغشي الحراري؟

وتابع، أما الغشي الحراري يحدث نتيجة فقدان السوائل بسبب التعرق وارتفاع درجة الحرارة مما يؤدي إلى هبوط الضغط أثناء الوقوف ويسمى هبوط ضغط انتصابي علمًا أن درجة الحرارة تكون طبيعية ويتم التعامل مع المصاب من خلال رفع القدمين والتزويد بالسوائل والأملاح وتبريد الجسم.

طرق التعامل مع ضربة الشمس

وأوضح الطراونة أن ضربة الشمس هي أخطر أنواع التعرض لأشعة الشمس المباشرة حيث تؤدي إلى ارتفاع في درجة الحرارة حوالي ٤٠ درجة ونصف الدرجة مما يؤثر على وظائف الدماغ العليا وعدم القدرة على الإحاطة والتركيز ومع مرور الوقت يؤدي إلى الغيبوبة ويجب فورًا إسعاف المصاب إلى المستشفى ويمكن لحين وصول الإسعاف تغطية المصاب ببطانية مبردة ووضع قطع من الثلج تحت الإبطين والفخذين ونقل المصاب الى مكان مبرد بعيدا عن الشمس لحين التعامل معه في المستشفى لذلك ننصح بعدم تعريض الأطفال وكبار السن والحوامل والذين لديهم أمراض كامنة أو مزمنة مثل أمراض القلب والكلى والسكر فترة ذروة الموجة الحرارية بين الساعه ١١ ظهرا وحتى الـ ٤ عصرا.