إياتا: نمو ملحوظ في حركة السفر.. وتأخر تسليم الطائرات يخلق أزمة

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) استمرار تعافي قطاع السفر الجوي في شهر يونيو 2023.

ارتفع إجمالي حركة السفر الجوي (ويُقاس بإيرادات الركاب لكل كيلومتر) في يونيو 2023 بنسبة 31.0% مقارنةً بشهر يونيو 2022. وعلى المستوى العالمي، بلغ إجمالي حركة المسافرين لعام 2023 نسبة 94.2% من المستويات المسجلة قبل جائحة كوفيد-19 في عام 2019. وارتفع إجمالي حركة المسافرين في النصف الأول من عام 2023، بنسبة 47.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

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حركة السفر المحلية

سجلت حركة السفر المحلية ارتفاعًا لشهر يونيو 2023 بنسبة 27.2% مقارنة بشهر يونيو من العام الماضي، فيما سجلت ارتفاعًا بنسبة 5.1% مقارنة بشهر يونيو 2019. وسجلت حركة السفر المحلية ارتفاعًا في الطلب بلغ 33.3% في النصف الأول من عام 2023، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت حركة السفر الدولية بنسبة 33.7% قياسًا بالمستويات المسجلة في شهر يونيو 2022 حيث أظهرت جميع الأسواق نموًا قويًا، ووصلت نسبة إجمالي حركة المسافرين إلى 88.2% من مستويات يونيو 2019. كما سجلت حركة السفر الدولية في النصف الأول من عام 2023 ارتفاعًا بنسبة 58.6% وذلك بالمقارنة مع النصف الأول من عام 2022.

وتعليقًا على هذا الموضوع، قال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا): "سجل موسم السفر الصيفي في نصف الكرة الشمالي انطلاقة قوية في يونيو مع مضاعفة نمو الطلب، وتجاوز متوسط ​​عامل الحمولة نسبة 84%. الطائرات ممتلئة وهو خبر سار لشركات الطيران والاقتصادات المحلية، كما هو كذلك بالنسبة للوظائف المعتمدة على السفر والسياحة، وهو الأمر الذي يجعل عملية التعافي المستمر للصناعة مفيدة للجميع".

ازدياد الطلب على السفر

وأضاف والش: "رغم ازدياد الطلب على السفر إلا أنه كان من الممكن أن يكون أعلى من الرقم الحالي. الطلب يفوق قدرة نمو شركات الطيران، إن المشاكل التي تم تسجيلها في سلاسل التوريد في قطاع الطيران تعني أن العديد من الشركات لم تستلم طائراتها الجديدة الأكثر ملائمة للبيئة، والتي توقعوا دخولها إلى الخدمة، في الوقت الذي يسجل فيه توقف عدد من الطائرات في الصيانة بانتظار قطع الغيار.

أما فيما يتعلق بالأساطيل الجوية الموجودة في الخدمة، فإن بعض مزودي خدمات الملاحة الجوية لم يكن بالمرونة والقدرة الكافية لتلبية الطلب على السفر"، موضحًا بأن "التأخير وتغيير الجداول الزمنية للرحلات أمر محبط للركاب وشركات الطيران في آن معًا، ولا يمكن للحكومات الاستمرار في تجاهل مساءلة مقدمي خدمات الملاحة الجوية في الوقت التي تضع فيها بعض الأنظمة عبء حقوق الركاب على شركات الطيران وحدها".