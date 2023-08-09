الخميس 10 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

"أوليڤر" تختتم مشاركتها بالمهرجان القومي للمسرح بحضور لجنة التحكيم (صور)

مسرحية أوليڤر، فيتو
مسرحية أوليڤر، فيتو

اختتم فريق العرض المسرحي "أوليڤر" لفريق كلية صيدلة جامعة المنصورة، مشاركته ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض، وذلك على خشبة مسرح السلام بشارع قصر العيني. 

 

وحضر العرض أمس الأربعاء لجنة تحكيم العروض المسرحية برئاسة الفنان أشرف عبد الغفور، كما شهد إقبالا جماهيريا كبيرا رفع شعار "كامل العدد". 

مسرحية أوليڤر 

ومسرحية أوليڤر بطولة كريم ماضي، نور الدين زكي، مروان وائل، رودينا نادي، عمرو رضا، رنا الطرابيلي، آية أشرف، دراماتورج وإخراج حازم أحمد.

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المهرجان القومي للمسرح 

ويقام المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض هذا العام، في الفترة من 29 يوليو وحتى 14 أغسطس الجاري، وتحمل اسم الزعيم عادل إمام.

 

وكرم المهرجان هذا العام كوكبة من الرموز الفنية والمسرحية والتي تضم كل من: "صلاح عبد الله، رياض الخولي، خالد الصاوي، محمد أبو داود، أحمد فؤاد سليم، رشدي الشامي، محمد محمود، سامي عبد الحليم، مصممة الديكور نهى برادة، الكاتب محمد السيد عيد".

 

عروض المهرجان القومي للمسرح 

ويتنافس في مسابقة العروض المسرحية هذا العام (37) عرضا من الجهات والهيئات المختلفة التي أنتجت عروضها وقدمتها خلال عام مضي، وجاءت قائمة العروض المشاركة كالتالي: من الفرق المستقلة والحرة يشارك (5) عروض، وفرق الهواة والنقابات الفنية ومنظمات المجتمع المدني، والمسرح الخاص والجامعي( 5 ) عروض، ويشارك البيت الفني للمسرح بـ6 عروض

 

كما تشارك دار الأوبرا المصرية بعرض واحد، وتشارك أكاديمية الفنون، بـ3 عروض، ويشارك مركز الهناجر للفنون بعرضين، أما الهيئة العامة لقصور الثقافة فتشارك في المهرجان بـ6 عروض، ويشارك صندوق التنمية الثقافية بـ4 عروض.

 

أما وزارة الشباب والرياضة تشارك بعرضين، ويشارك البنك الأهلي بعرض واحد، وشركة الشرقية للدخان تشارك بعرض أيضا، وتشارك شركة كينج توت بعرض ممثلة لمسرح القطاع الخاص. 

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التوثيق والسيرة الذاتية، ندوة ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح اليوم

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