تفاصيل سقوط أبراج كهرباء بمدينة نجع حمادي(صور)
شهدت مدينة نجع حمادي، شمال محافظة قنا، اليوم الجمعة، سقوط عدد من أبراج الكهرباء، ما نتج عنه فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق.
كان مدير أمن قنا، قد تلقي إخطارًا مفاده سقوط عدد من أبراج الكهرباء بالقرب من دير الأنبا بضابا بالغربي بهجورة في نجع حمادي، وسقوط برج كهربائي على شريط السكة الحديد بقرية المصالحة وتسببت في تعطيل حركة القطارات، كما شهدت المدينة سقوط 13 كابلا على شريط السكة الحديد.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى مكان سقوطها وتم رفعها وتكثف جهودها لكشف ملابسات الواقعة.
تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، فيما ُفصل التيار عن بعض المناطق في المدينة، وقرى أولاد نجم والغربي بهجورة والشرقي بهجورة.
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