الهوني يتصدر قائمة الوداد المغربي قبل الموسم الجديد

أعلن عادل رمزي، مدرب الوداد، قائمة فريقه المقرر دخولها معسكر مراكش، بداية من الأسبوع المقبل، استعدادا للموسم الجديد، والتي شملت الليبي حمدو الهوني، الوافد الجديد.

قائمة الوداد المغربي

الحرّاس: يوسف مطيع - المهدي مفتاح - أبوبكر باه.

الدفاع: أيوب العملود - هشام آيت برايم - أسامة فلوح - إلياس الشتي - أيمن أبو الفتح - أمين فرحان - آرسين زولا.

الوسط: حمزة الركراكي - يحيى جبران - أسامة محروس - إسماعيل المترجي - أنس سرغات - زكرياء دراوي - عبد الله حيمود - سيف العلمي أحناش - منتصر الحتيمي.

Advertisements

الهجوم: محمد أوناجم - سيف الدين بوهرة - هشام بوسفيان - سامبو جونيور - الشرقي البحري - عناد خنوس - منير الهباش - حمدو الهوني.

ولعب الهوني، 29 عاما، للترجي منذ 2019 وقبلها في الأهلي الليبي، كما احترف في أندية فيتوريا سيتوبال وسانتا كلارا وتشافيس وديبروتيفو داس ايفيس بالبرتغال.

ونُشرت صورة اللاعب مع رئيس النادي سعيد الناصري.

ودعم نادي الترجي التونسي صفوفه بلاعب برازيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وأعلن الترجي تعاقده مع البرازيلي يان ساسي لمدة 3 سنوات في صفقة انتقال حر.

لاعب الوسط البرازيلي صاحب الـ 26 عاما سبق له اللعب في أندية فاسكو دي جاما البرازيلي وريزيسبور التركي.

وخاض ساسي آخر تجاربه مع نادي ويلينجتون النيوزيلندي قبل الانتقال لصفوف الترجي بداية من الموسم المقبل.

الترجي تعاقد خلال هذا الصيف مع أسامة بوقرة وحسام تقى ويوسف أومارو وحسام الدين غشة بالإضافة إلى يان ساسي.

وودع الترجي منافسات البطولة العربية للأندية "كأس الملك سلمان" من دور المجموعات بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة الأولى خلف اتحاد جدة والشرطة العراقي.

ويتولى معين الشعباني مهمة تدريب الترجي منذ نهاية الموسم المنصرم قادما من سيراميكا كليوباتر.