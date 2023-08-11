بعد تأجيل اجتماع يوليو، هل تنعقد لجنة تسعير المواد البترولية أكتوبر المقبل؟

هل منعت أزمة انقطاع التيار الكهربائي الاجتماع الدوري للجنة تسعير المواد البترولية التي كان من المفترض انعقادها الشهر الماضي.

أسعار البنزين والسولار



و تجتمع اللجنة كل ثلاثة أشهر لبحث وتحديد أسعار البنزين والسولار وفقًا لمتغيرات السوق ، وذلك في أشهر" يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر "من كل عام في المعتاد، ولكن أزمة الكهرباء كانت سببا في عدم اجتماع اللجنة في الأسابيع القليلة الماضية



وعلمت" فيتو "من مصدر بوزارة البترول أن الحكومة استقرت على تثبيت أسعار المواد البترولية وفقا لآخر تسعير من 3 شهور .

لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية

وتعتمد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية علي 3 عوامل لتحديد سعر المواد البترولية وهي سعر خام برنت في البورصات العالمية وسعر الصرف وتكاليف التداول وتتم المراجعة وفق هذه العوامل



وأظهرت تقارير لخبراء النقد الدولي أن مصر التزمت بمرونة العملة وتنفيذ مجموعة من الإصلاحات النقدية والمالية، عندما توصلت الي اتفاق علي جزمة دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار. مع صندوق النقد الدولي

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وأكد مصدر آخر لـ "فيتو" أنه من الصعب التوقع بشأن قرار لجنة التسعير التلقائي التي تحدد سعر المواد البترولية لأن الأسعار متغيرة لارتباط البنزين والسولار بسوق البترول العالمي.



ضوابط قانونية لمعاقبة المحطات التي تبيع المواد البترولية

وحددت وزارة التموين والتجارة ضوابط قانونية لمعاقبة المحطات التي تبيع المواد البترولية بأسعار أعلى من السعر الرسمي للمواد البترولية وخاصة البنزين 80 والسولار لأنهما مدعمان أكثر من بنزين 90 و95.



وتجتمع لجنة تسعير المواد البترولية كل 3 شهور لربط أسعار الوقود بالسعر العالمي وتهدف آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر إلى تقييم أسعار المنتجات البترولية بدون تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء إضافية ويرجع ذلك لربط أسعار السوق المحلي بالأسعار العالمية.

وأصدر وزير التموين قرارا يتضمن عقوبات ضد محطات الوقود التي تتلاعب في الأسعار، حيث شمل القرار بمعاقبة كل من يبيع المواد البترولية بأكثر من السعر المقرر لها أو التصرف في جزء من كمية المواد البترولية المنصرفة أو تجميع كميات من المواد البترولية في غير الأحوال المصرح بها حيث تقوم بضبط الكمية التي تم تجميعها من المخالف وسدادها لصالح الهيئة العامة للبترول في حال تكرار تلك المخالفة خلال عام من تاريخ المخالفة الأولى يتم تجميع المخالفة وتعليتها على رصيد المخالف وسداد ثمنها لصالح الهيئة العامة للبترول ويتم إيقاف المحطة لمدة شهر كامل والإنذار بإلغاء الترخيص وتتضمن المادة الأولى من القرار يعاقب من يتوصل دون وجه حق على حصة من المواد البترولية من خلال تقديم معلومات أو وثائق مزورة.



ويعاقب مقاول تفريغ المواد البترولية إذا فرغ شحنة لغير الجهات المختصة دون اتخاذ الإجراءات المقررة

وتضمنت المادة الثانية من قرار وزير التموين بإلتزام مأمور الضبط القضائي فور تحرير محضر بإثبات الجرائم التي تقع بإخطار مديرية التموين المختصة برقم المحضر ونوع المخالفة وبيانات المخالف وصورة من المحضر.

ويعاقب من قام بتعطيل منظومة القياس الآلي لأرصدة الخزانات عمدا دون وجود عطل فني أو خلط المواد البترولية أو تغير مواصفاتها أو منع مأمور الضبط القضائي من أداء عمله.

