الجمعة 11 أغسطس 2023
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محافظات

ضبط شخص بحوزته ٤٥٠٠ قرص مخدر في شبرا الخيمة

اقراص مخدرة، فيتو
اقراص مخدرة، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من ضبط أحد الأشخاص بترويج عقاقير مخدرة دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

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تلقي اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية اخطارا من مأمور قسم ثان شبرا الخيمة يفيد تمكن ضباط مباحث القسم ضبط أحد الأشخاص بالترويج لعقاقير وأقراص مخدرة بدائرة القسم.

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كشفت التحريات بقيادة المقدم أحمد موسي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة قيام شخص بترويج الأقراص والعقاقير والأمبولات المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية وأقراص منشطة متخذًا من صيدلية كائنة بدائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الاجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية تمكن النقيب ابراهيم خضر والنقيب محمود النجار والنقيب يوسف حمدي والنقيب كريم عبيده معاونو رئيس المباحث تم ضبط المتهم وبحوزته  5424 أقراص وعقاقير مؤثرة على الحالة النفسية والعصبية - 150 أمبول مؤثر على الحالة النفسية والعصبية - 160 قرص منشط تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات وأمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

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