الجمعة 11 أغسطس 2023
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حوادث

انتحلوا صفة أطباء، ضبط 5 مراكز لعلاج الإدمان في الإسماعيلية

مركز لعلاج الإدمان،
مركز لعلاج الإدمان، فيتو

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية والجهات المعنية، حملة أمنية لضبط مصحات علاج الإدمان غير المرخصة بنطاق محافظة الإسماعيلية.

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وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف وضبط 5 مراكز لعلاج الإدمان كما تم ضبط المشرفين على تلك المراكز.

وتبين وجود العديد من المخالفات أبرزها عدم وجود ترخيص - عدم وجود موافقات من الجهات المختصة - مزاولة مهنة الطب البشري بدون ترخيص - عدم إتباع سياسات مكافحة العدوى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

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يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط مراكز علاج الإدمان غير المرخصة.

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