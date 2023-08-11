الجمعة 11 أغسطس 2023
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حوادث

ضبط صاحب مطبعة بالفيوم بحوزته 12500 نسخة كتاب تعليمي بدون تفويض

كتب تعليمية بدون
كتب تعليمية بدون تفويض، فيتو

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات من ضبط صاحب مطبعة بالفيوم بحوزة 12500 نسخة كتاب تعليمي بدون تفويض.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك مطبعة - كائنة بدائرة قسم شرطة أول الفيوم بطباعة العديد من الكتب والملازم التعليمية والأغلفة الخاصة بهم لمختلف السنوات الدراسية للتعليم قبل الجامعي بدون تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

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وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم إستهداف المطبعة المُشار إليها وضبط (المدير المسئول – مقيم بدائرة مركز شرطة أطسا).

 وبالتفتيش فى حضوره تم العثور على 12500 نسخة من الكتب والملازم التعليمية والأغلفة الخاصة بهم لسنوات دراسية مختلفة للتعليم قبل الجامعى بالمخالفة للقانون.

 

 وبمواجهة المتهم أقر بأنه المدير المسئول وارتكابه المخالفات بالإشتراك مع مالك المطبعة بقصد تحقيق الربح المادي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

 

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الإدارة العامة لمباحث المصنفات الشرطة المتخصصة حماية حقوق الملكية الفكرية حقوق الملكية الفكرية قطاع الشرطة المتخصصة وزارة الداخلية

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