محمد إسماعيل يفجر مفاجأة بشأن أحمد عيد وموقف الزمالك

فجر محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي، مفاجأة بشأن أحمد عيد لاعب الزمالك المعار للنادي البترولي الموسم المنقضي، مؤكدًا أن الموقف لا يزال معلق وينتظر إخطار من الاتحاد المصري لكرة القدم، حول موقفه.

وتابع إسماعيل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "اللاعب من حقنا وأخطرنا اتحاد الكرة والزمالك، ولكن لم يتم الرد علينا".

وأضاف محمد إسماعيل: "لا بد من عقاب أحمد عيد، وأرسلنا شيك بمبلغ 3 ملايين إلى نادي الزمالك، لتفعيل بند شراء اللاعب حسب العقد المبرم، ولا بدَّ من تطبيق اللوائح على الكل بمعيار واحد، من أجل الابتعاد عن المشاكل".

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واستطرد مدير الكرة بنادي إنبي: "هناك مفاوضات من أجل أحمد أمين أوفا مهاجم الفريق، ولكن لم يصل أي عرض بشكل رسمي، ولم نطلب أي مبالغ مادية لرحيله، ولكن نرفض التفريط في أي لاعب أساسي وأوفا تحديدا غير قابل للمساس".

واختتم: "سوف نتعاقد مع 4 لاعبين أبرزهم ثنائي أجنبي، ونرغب في الحفاظ على القوام الأساسي، ولن نفكر في رحيل أي لاعب، قبل نهاية الموسم المقبل".

محمد إسماعيل



كشف محمد إسماعيل مدير الكرة بناي إنبي حقيقة وقف القيد بالنادي بسبب اللاعب التونسي زياد بوغطاس.

وأكد إسماعيل تواصل النادي البترولي مع أنيس بن ميم محامي التونسي زياد بو غطاس لحل الأزمة بأسرع وقت ممكن بجدولة الغرامة المالية وعودة القيد لنادي إنبي.

وأضاف محمد إسماعيل أنه يتمنى الوصول لاتفاق مع محامي بو غطاس لحل مشكلة القيد خلال وقت قصير.

وقف القيد بنادي إنبي

وقررت المحكمة الرياضية (كاس) حكمًا نهائيًّا إيقاف النادي البترولي عن القيد لـ3 فترات مقبلة بعد انتهاء المهلة المحددة لدفع الغرامة.

وأصدرت (كاس) حكمًا نهائيًا في يونيو الماضي بحصول زياد بو غطاس علي مستحقاته إلى جانب تغريم إنبي 910 آلاف دولار بعد فسخ التعاقد بين الطرفين؛ لعدم حصول اللاعب على مستحقاته.

ويتم رفع عقوبة إيقاف القيد حال قيام إنبي بسداد الغرامة الموقعة عليه.

يذكر ان مسئولو نادي إنبي دخلوا في مفاوضات مع زياد بوغطاس في الفترة الماضية لمحاولة حل الأزمة بشكل ودي.

وضم نادي إنبي مدافع النجم الساحلي الدولي التونسي زياد بوغطاس في صفقة انتقال حر موسم 2020 بعقد يمتد لـ3 مواسم إلا أنه فسخ تعاقده مع النادي بعد موسم واحد فقط.

إنبي يبدأ فترة الإعداد

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبى فترة إعداده للموسم الرياضي 2024/2023 الجديد 5 أغسطس، بملاعب النادى الكيلو 17.

وحرص الجهاز الفني للفريق البترولي بقيادة تامر مصطفى على منح اللاعبين راحة طويلة عقب ضغط المباريات في الموسم الماضي والذى حقق خلاله الفريق المركز السادس بجدول الدورى الممتاز، بالإضافة للوصول إلى ربع نهائى كأس مصر لأول مرة منذ 7 سنوات.

عرض برتغالي لمحمد حمدي

وقال أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي في تصريحات لبرنامج الماتش على قناة صدى البلد: "تلقينا عرض رسمي من الدوري البرتغالي لضم اللاعب محمد حمدي الظهير الأيسر للفريق وأيضًا عرض شفهي من الدوري الاسباني وخلال الايام القادمة ستكون هناك مناقشات حول الصفقة مضيفًا أننا لن نقف أمام أي لاعب في الاحتراف وكان قد تلقينا عرض من نادي ويجان بقيمة 500 ألف إسترليني والصفقة لم تتوقف بسبب الماديات ولكن العرض كان مشروطًا بقيد اللاعب في ويجان بالفريق الأول وهذا الأمر يحتاج إلى موسمين".

وتابع "أحمد نادر حواش لم يتلقَّ أي عروض من الزمالك خلال الفترة الماضية واللاعب مستمر مع إنبي".

وتقدم مسؤولو نادي إنبي بشكوى إلى لجنة الانضباط باتحاد الكرة، ضد لاعب الفريق أحمد عيد، بعد قيام الأخير بالانقطاع عن تدريبات الفريق البترولي، منذ مشاركته مع منتخب مصر الأوليمبي في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التي اختتمت مؤخرا في المغرب.

وجاءت تلك الخطوة من جانب مسئولي إنبي، بعد أن علموا أن اللاعب انضم إلى تدريبات نادي الزمالك رغم عدم انتهاء إعارته، على الرغم من قيام نادي إنبي بتفعيل بند الشراء في عقد اللاعب المعار للفريق البترولي من نادي الزمالك.

وكان نادي إنبي أعلن انقطاع التواصل مع اللاعب، وعدم رده على اتصالات مسئولي إنبي منذ عودته من المغرب.

إنبي يخطر الزمالك واتحاد الكرة بتفعيل بند الشراء

وكان أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي أكد في تصريحات تليفزيونية في الأيام الماضية، أن ناديه قام بتفعيل بند الشراء المنصوص عليه في عقد استعارة اللاعب من نادي الزمالك، وتمت مخاطبة مسؤولو الأخير لدفع مبلغ 3 ملايين جنيه لشراء اللاعب بشكل نهائي كما تم إخطار اتحاد الكرة بتفعيل بند شراء اللاعب، وبالتالي كان لابد على اللاعب الإلتزام بما جاء في العقد ولكن لم يحدث.

أكد محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي، أن عقد استعارة أحمد عيد من نادي الزمالك كان بنية ضمه نهائيًا، ومع دفع المبلغ يصبح لاعبًا في صفوف الفريق البترولي، بمجرد دفع المبلغ المتفق عليه بين الناديين.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "نادي الزمالك لم يُمانع فكرة انتقال أحمد عيد عند استعارته، واللاعب أيضًا كان لديه موافقة رسمية، والشرط الوحيد كان دفع 3 ملايين جنيه لصالح الزمالك".

نادي الزمالك ليس من حقه منع تفعيل بند الشراء

وأضاف: "لا يحق لنادي الزمالك أو اللاعب الممانعة في بند الشراء، وبعد نهاية الموسم تمت مخاطبة الزمالك واتحاد الكرة مباشرة، من أجل إرسال المبلغ المحدد، في ظل أزمة الحساب البنكي للزمالك".

وأكمل: "أحمد عيد يريد العودة إلى الزمالك، وأبلغنا بذلك قبل سفره مع منتخب مصر الأوليمبي إلى الإمارات، وأشعر بأن اللاعب يريد (التلاعب) بنا وبنادي الزمالك خاصة أنه يتبقى له موسم واحد فقط في حال العودة لناديه السابق".



وأكد: "بالنسبة لنادي إنبي، سنقوم بتفعيل بند شراء عقد أحمد عيد بشكل رسمي، واللاعب لم يوقع للنادي حتى الآن وهي النقطة التي يلعب عليها حتى الآن، من أجل أن يصبح لاعب حر لأنه يتبقى له موسم في عقده مع الزمالك، وبعد ذلك وينتقل لأي نادٍ في يناير المقبل".

وزاد: "توقيع أحمد عيد لنادي إنبي ليس إجباريًا، ولكن يجب أن يجلس معنا للاتفاق على كافة التفاصيل، لو لم يوقع للنادي البترولي لن يستطيع اللعب في أي نادٍ، فهو ملك لنادي إنبي بمجرد دفع المقابل المالي 3 ملايين جنيه".

وتابع: "شخصية اللاعب دائمًا هي التي تفرق من عنصر لآخر، عناصر بعض اللاعبين (مشوشة) وعيد من اللاعبين المميزين لكن يجب أن يكون لديه خطط مستقبلية واضحة".

وأضاف: "اللاعب انقطع لمدة ثلاث أيام بعد العودة من المغرب وتم استدعائه، ومن المفترض أن يكون معنا في فترة الإعداد للموسم الجديد، والمفترض أن يتوصل معنا لاتفاق جديد بشأن عقده على المدة والراتب، ولكن عقد الإعارة كان يتواجد فيه بند الشراء فقط".

وأضاف: "الزمالك نادٍ كبير، لن يستطيع قيده، فكيف سيتم استدعائه لتدريبات الفريق الأبيض، ومشاركته في البطولة العربية، ولم نتواصل مع اللاعب وخاطبنا الزمالك من أجل معرفة كيفية إرسال المبلغ المتفق عليه".

وأتم: "عيد من اللاعبين الذين نحتاجهم، وحال رغبة الزمالك في استعادته فأن الأمر يتوقف على قرار مجلس الإدارة، لكن إنبي في حاجة لوجود اللاعب، وقد نقوم بتقديم شكوى ضده للاتحاد، ولا بدَّ أن تكون هناك مفاوضات بين الناديين حال الرغبة في عودته للأبيض".