أحمد فؤاد سليم: الدراما والسينما مطالبان بتناول القضايا الخطرة على المجتمع (صور)

أكد الفنان أحمد فؤاد سليم أن هناك أمورا دخيلة على المجتمع والأسرة تمثل خطورة كبيرة للغاية، قائلا: "منها الموبايل طبعا اللي خطر جدا وفتت المجتمع والاسرة..والدراما والسينما محتاجة تتكلم عن المواضيع دي وتتكلم عن القضايا المختلفة.

وأضاف "فؤاد سليم": "الفن يجب ألا يكون بعيدا عن القضايا المجتمعية كالطلاق وغيرها.. والأمور الطارئة على مجتمعنا.. والتي غيرت سلوكنا للأسف".

ندوة الفنان أحمد فؤاد سليم

جاء ذلك خلال ندوة الفنان أحمد فؤاد سليم والذي ينظمها المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض، بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة، حيث يعد الفنان أحمد فؤاد سليم أحد المكرمين في دورة هذا العام.

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ويحضر الندوة الفنان محمد رياض رئيس المهرجان، والفنان يوسف إسماعيل، والناقد حازم الصواف، والكاتب أسامة الرحيمي مؤلف إصدار المهرجان عن الفنان أحمد فؤاد سليم، والناقد محمد الروبي، والكاتب جمال عبد الناصر.

وأكد الفنان محمد رياض رئيس المهرجان أنه كان من أسعد الناس باختيار الفنان أحمد فؤاد سليم لتكريمه في المهرجان، قائلا: "أنا من عشاق ومتابعي الفنان أحمد فؤاد من زمان جدا.. والحظ ساعدني اني اشتغلنا سوا".

المهرجان القومي للمسرح

ويقام المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض هذا العام، في الفترة من 29 يوليو وحتى 14 أغسطس الجاري، وتحمل اسم الزعيم عادل إمام.

وكرم المهرجان هذا العام كوكبة من الرموز الفنية والمسرحية والتي تضم كل من: "صلاح عبد الله، رياض الخولي، خالد الصاوي، محمد أبو داود، أحمد فؤاد سليم، رشدي الشامي، محمد محمود، سامي عبد الحليم، مصممة الديكور نهى برادة، الكاتب محمد السيد عيد".

عروض المهرجان القومي للمسرح

ويتنافس في مسابقة العروض المسرحية هذا العام (37) عرضا من الجهات والهيئات المختلفة التي أنتجت عروضها وقدمتها خلال عام مضي، وجاءت قائمة العروض المشاركة كالتالي: من الفرق المستقلة والحرة يشارك (5) عروض، وفرق الهواة والنقابات الفنية ومنظمات المجتمع المدني، والمسرح الخاص والجامعي( 5 ) عروض، ويشارك البيت الفني للمسرح بـ6 عروض

كما تشارك دار الأوبرا المصرية بعرض واحد، وتشارك أكاديمية الفنون، بـ3 عروض، ويشارك مركز الهناجر للفنون بعرضين، أما الهيئة العامة لقصور الثقافة فتشارك في المهرجان بـ6 عروض، ويشارك صندوق التنمية الثقافية بـ4 عروض.

أما وزارة الشباب والرياضة تشارك بعرضين، ويشارك البنك الأهلي بعرض واحد، وشركة الشرقية للدخان تشارك بعرض أيضا، وتشارك شركة كينج توت بعرض ممثلة لمسرح القطاع الخاص.