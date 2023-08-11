تحذير عاجل من السفارة الكويتية في الولايات المتحدة لمواطنيها

حذرت الكويت مواطنيها من قيام عصابة "مجهولي الهوية" يدعون تمثيلهم للقسم القنصلي بسفارتها في الولايات المتحدة، ويطالبون بدفع مبالغ مالية مقابل تسجيل طلبة في جامعات أمريكية.

وقالت السفارة الكويتية في واشنطن، إن مجموعة "من الأفراد مجهولي الهوية تقوم بالادعاء بأنهم يمثلون القسم القنصلي، ويطالبون بدفع مبالغ مالية لوزارة التعليم العالي الأمريكية، لتسجيل الطلبة في الجامعات الأمريكية أو تصديق الشهادات وغيرها من الأمور التعليمية".

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السفارة الكويتية في واشنطن تحذر رعاياها

ووفق صحيفة "الراي" المحلية، فقد أكدت السفارة أنها "لا تقوم أبدا بالتواصل مع المواطنين سواء عن طريق الاتصال أو الرسائل الإلكترونية، لطلب مبالغ مالية منهم بأي شكل من الأشكال".

ودعت مواطنيها إلى "توخي الحيطة والحذر في تعاملهم مع هذه الاتصالات والرسائل الإلكترونية"، داعية إلى إبلاغها وعدم التجاوب، ودفع المبالغ أو مشاركة أي معلومات أو أوراق رسمية "في حال تلقيهم مثل هذه الاتصالات والرسائل".

يشار إلي أن عدد الطلبة الكويتيين الدارسين في أمريكا بلغ نحو 14 ألف طالب، معظمهم في البكالوريس.

السفارة الكويتية في لبنان تحذر رعاياها

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، حذرت سفارة دولة الكويت لدى لبنان،مواطنيها المتواجدين في لبنان من الاقتراب من مواقع الاضطرابات مطالبة اياهم بالتزام الحيطة والحذر.

ودعت السفارة الكويتية في بيان مواطنيها إلى الابتعاد عن مواقع الاضطرابات الأمنية في بعض المناطق والتقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية المختصة.

وأكدت أنها على أتم استعداد لتواصل مع المواطنين المتواجدين في لبنان بخصوص أية استفسارات على رقم الطوارىء.