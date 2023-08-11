اتفاق تونسي ليبي لإنشاء ممر تجاري لدول إفريقيا

أصدرت السلطات التونسية والليبية بيانا مشترك أكدت فيه أنهما اتفقا على إنشاء الممر التجاري القاري التونسي الليبي نحو بلدان أفريقيا جنوب الصحراء.

اتفاق تونسي ليبي لفتح ممر تجاري مع إفريقيا

وجاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الوزاري المشترك التونسي الليبي، بالعاصمة تونس وأكد الجانبان خلال الاجتماع ضرورة تطوير المعبر الحدودي رأس جدير وفقًا للمعايير الدولية، حتى يصبح بوابة تجارية لأفريقيا ووسيلة لتحقيق الاندماج والتكامل الاقتصادي خاصة، مع دول أفريقيا جنوب الصحراء، إضافة إلى إرساء شراكة فعالة ثلاثية الأبعاد تونسية ليبية أفريقية.

وفي السياق ذاته أعربت ليبيا عن دعم ملف تونس لمنظمة السوق المشتركة وجنوب أفريقيا، حيث يتضمن الحصول على دعم فني ولوجستي للإسهام في تطوير المعبر والذي يحظى باهتمام خاص وأولوية على مستوى الاتحاد الأفريقي والأمانة العامة للزليكاف والتجمعات الاقتصادية الإقليمية الأفريقية.

وبالأمس الخميس أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة المنتهية ولايتها، أن الحدود مع تونس أصبحت خالية تماما من المهاجرين، بعد التفاهم بين وزيري الداخلية في البلدين.

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إنهاء أزمة اللاجئين على الحدود الليبية التونسية

وفي سياق متصل قال المتحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة عبد المنعم العربي: إن كل جانب يتحمل مسؤولية المهاجرين الموجودين ضمن حدوده.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الداخلية الليبية، قمنا بحصر المهاجرين الذين كانوا موجودين على الحدود وخاصة الفئات المستضعفة منهم بحضور منظمة الهجرة الدولية.

وفي وقت سابق، اتفقت تونس وليبيا، على إيواء المهاجرين من جنسيات دول إفريقيا جنوب الصحراء والعالقين عند الحدود بين البلدين منذ قرابة شهر.

ومن جانبه ذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية، فاكر بوزغاية "إثر اجتماع بين وزير الداخلية التونسي ونظيره الليبي، تم الاتفاق على أن تتكفل تونس وليبيا بإيواء مجموعة المهاجرين المتواجدين على مستوى الحدود".