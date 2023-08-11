الجمعة 11 أغسطس 2023
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محافظات

افتتاح 3 مساجد جديدة بتكلفة 5 ملايين و600 ألف جنيه بالبحيرة (صور)

افتتاح 3 مساجد جديدة
افتتاح 3 مساجد جديدة بالبحيرة، فيتو

قامت اليوم مديرية الأوقاف بمحافظة البحيرة اليوم بافتتاح 3 مساجد جديدة بمراكز ( دمنهور - أبو حمص - حوش عيسى) بتكلفة إجمالية 5 ملايين و600 ألف جنيه وهم مسجد عزبة حمادة الشرقية - حفص - دمنهور على مساحة 150 م 2 بتكلفة إجمالية مليون و500 ألف جنيه، وافتتاح مسجد الحمد - دير أمس - أبو حمص على مساحة 335 م2 بتكلفة إجمالية مليون و100 ألف جنيه.

افتتاح 3 مساجد جديدة بتكلفة 5 ملايين و600 ألف جنيه بالبحيرة، فيتو
افتتاح 3 مساجد جديدة بتكلفة 5 ملايين و600 ألف جنيه بالبحيرة، فيتو
افتتاح 3 مساجد جديدة بتكلفة 5 ملايين و600 ألف جنيه بالبحيرة، فيتو

كما تم افتتاح مسجد السلام - عزبة الناموس - حوش عيسى على مساحة 350 م2 بتكلفة إجمالية 3 مليون جنيه.

وتناولت خطبة الجمعة اليوم والتي جاءت تحت عنوان "اسم الله الولي" أن الله (عز وجل) ولي الذين آمنوا، يتولاهم بعونه وتوفيقه وإحسانه وإكرامه ويتولى أمرهم كله، نصرهم وهدايتهم ومكافآتهم، فهو السميع دعاءهم المجيب لهم.

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وأن ولاية الله تعالى تتسع لتشمل جميع خلقه رزقا وتدبيرا وإحاطة علم، ولا شك أن المؤمن الحق الذي يستشعر ولاية الله تعالى له، يرضى بقضائه سبحانه وقدره فيطمئن قلبه ويسكن فؤاده.

افتتاح 3 مساجد جديدة بتكلفة 5 ملايين و600 ألف جنيه بالبحيرة، فيتو
افتتاح 3 مساجد جديدة بتكلفة 5 ملايين و600 ألف جنيه بالبحيرة، فيتو

ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، وكذا الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين في إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.  

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