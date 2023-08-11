مصرع سيدة وإصابة نجلها ونجلتها إثر تصادم ملاكي وعربة كارو بالغربية (صور)

شهد اليوم الجمعة حادث مروري أعلى الكوبري العلوي بشارع البحر بطنطا وذلك بين سيارة ملاكي وعربة كارو أدى لتحطيم السور الحديدي الفاصل بين الاتجاهين وهو ما أدى لمصرع سيدة وإصابة نجلها ونجلتها وشهد الطريق توقف تام للسيارات حتى وصول سيارات الإسعاف وضباط المرور.

كان اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية قد تلقي بلاغا من شرطة النجدة يفيد بتصادم سيارة ملاكي بعربة كارو أدت لمصرع سيده كانت تستقل العربة الكارو وإصابة نجلتها ونجلها الطفل وتم نقلهم لمستشفى طنطا الجامعي.

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وانتقل ضباط مرور الغربية وضباط البحث الجنائي لإزالة آثار الحادث وبدء التحقيقات والوقوف على آخر التطورات الخاصة بالحادث والتحفظ على السيارة الملاكي والعربة الكارو لحين الانتهاء من المعاينة وإخطار النيابة العامة للبدء في التحقيقات.

تحذير هام للتعامل مع المصابين في الحوادث

وناشد المواطنين بعدم محاولة حمل المصابين من أماكنهم أو محاولة تحريكهم لأن ذلك يمكن أن يتسبب في سوء إصابتهم، وحدوث مضاعفات غير محمودة، كما يمكن أن ينتج عن ذلك التدخل الغير المدروس وفاة الحالات المصابة بخاصة أصحاب الإصابات الخطرة.

وأوضح أنه في حالة وقوع حادثة يجب على المواطنين تأمين المكان من عبور السيارات ثم الاتصال على الفور بأرقام الطوارئ المعروفة.

حوادث طرق

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يوميّ، وهي تتسبّب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسيّ على حدّة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه. تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الإنشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات الأرمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة والغير معروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.