مي نور الشريف تحيي الذكرى الثامنة لوفاة والدها بصور الطفولة من الذكريات

حرصت مي نور الشريف، على إحياء الذكرى الثامنة لوفاة والدها الفنان نور الشريف التي تحل اليوم 8 أغسطس.

وعبر حسابها على “انستجرام” نشرت مي نور الشريف فيديو لصور لها من طفولتها مع والدها مع أغنية "سنة الحياة" لحسين الجسمي.

وكتبت مي نور الشريف معبرة عن اشتياقها لوالدها وقالت: "واحشني".

نور الشريف.. عاشق مخلص للفن منذ صغره، هو ابن السيدة زينب لقب بآخر الرجال المحترمين، فهو أحد جيل العمالقة الكبار وتربع على قمة السينما أكثر من ربع قرن، لُقِّبَ بـ"صائد الجوائز" حصل على أكثر من 150 جائزة في حياته، ووصلت أعماله الفنية إلى أكثر من 200 عمل سواء مسرح أو سينما أو دراما، اكتشفه المخرج حسن الإمام فى شخصية كمال عبد الجواد في الثلاثية.



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فى مثل هذا اليوم من عام 2015 رحل عن عالمنا العملاق صاحب القدوة فى الفن المصرى نور الشريف الذى بدأ مشواره الفنى عام 1967 منذ تخرج في المعهد العالى للفنون المسرحية حتى رحيله.

نجم فوق العادة



أصبح الفنان نور الشريف خلال مشواره نجمًا فوق العادة فى السينما والتليفزيون والمسرح، وهو حالة عشق للفن، أعطى بموهبته كل ما لديه وأعطاه الفن الشهرة والنجومية ففى 20 شارع عنايات بالسيدة زينب وُلد محمد جابر محمد عبدالله الشهير بنور الشريف يتيمًا عام 1946، وتولى جده لوالدته الحاج أمين تربيته وبعد رحيله انتقل إلى العيش مع عمته فتحية.

أحب الكرة والتمثيل



عن فترة طفولته قال نور الشريف: لم أكتشف أني يتيم إلا وأنا في المرحلة الابتدائية وعلمت وقتها أن اسمى محمد جابر، مات أبى فى نفس عام ولادتى، وتزوجت الأم وتركتنى فى منزل جدي ومن بعده أعمامى، وكنت أعشق حاجتين فى حياتى الكورة والتمثيل.

رفضه نور الدمرداش

التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وتخرج بتقدير امتياز عام 1967، إلا أن المخرج نور الدمرداش رفضه كممثل وقال له (روح شفلك شغلانة تانية)، وشاءت الأقدار أن يلتقي بالفنان المسرحي الكبير سعد أردش، الذي أُعجب به جدًا، ورشحه للمشاركة في عدد من المسرحيات المهمة، بدأت بهاملت مقابل 15 جنيها ثم "الشوارع الخلفية"، واختاره كمال عيد لدور في "رميو وجولييت" مقابل 150 جنيها بشرط تغيير اسمه.

نور الشريف فى شبابه

ولتغيير اسمه من محمد جابر إلى نور الشريف قصة طويلة يحكيها نور بنفسه ويقول: كان أبى قد اختار لى اسم محمد جابر وأصر عليه، لكنهم فى المنزل كانوا ينادوننى نور للدلع، ونظرا لأن شقيقتي كانت معجبة جدا بعمر الشريف، فكرت سريعا وقلت للمخرج كمال عيد أنا بيدلعونى باسم نور ممكن نخليها نور الشريف، وبالفعل أصبح اسمي الفنى نور الشريف وفى الأوراق الرسمية جابر إلى أن تزوجت بوسى وكانت تستعد للولادة فطلبت تغيير الاسم فى الأوراق الرسمية حتى يقيد المولود القادم بالاسم الجديد.

قصر الشوق كانت البداية

وأثناء عمله في المسرح، شاهده النجم الكبير عادل إمام، وأشاد بموهبته الفنية، ورشحه أيضًا للمشاركة في فيلم "قصر الشوق"، للمخرج حسن الإمام، ونجح فى دور كمال عبد الجواد ونال شهادة تقدير عن دوره في الفيلم، وبدأ طريق الشهرة لتتوالى بعده أفلامه: بئر الحرمان، الحاجز، حدوتة مصرية، الكرنك، أهل القمة، ليلة ساخنة، سواق الأتوبيس، زوجتى والكلب، الشيطان يعظ، آخر الرجال المحترمين، المصير، الأبرياء، حبيبى دائما، زمن حاتم زهران، دائرة الانتقام، غريب في بيتى، ناجى العلى، ليلة البيبى دول، مسجون ترانزيت، عمارة يعقوبيان، دم الغزال، الأخوة الأعداء، جرى الوحوش وغيرها، وكان آخرها بتوقيت القاهرة.

الفنان نور الشريف

بدأ نور الشريف في التليفزيون عام 1966 من خلال مسلسل "عادات وتقاليد" في حلقات منفصلة متصلة يناقش هموم ومشكلات الأسرة المصرية، كما قدم مجموعة مسلسلات بالأبيض والأسود منها: القاهرة والناس، ذكريات بعيدة، بعد العذاب، الانتقام، الحواجز الزجاجية، ابن الليل، هروب، وبالألوان قدم: العطار والسبع بنات، خلف الله، ما تخافوش، أديب، عرفة البحر، الرحايا، لن أعيش في جلباب أبي، عائلة الحاج متولي، رجل الأقدار، عمرو بن العاص، هارون الرشيد، عمر بن عبد العزيز، وغيرها.

يا مسافر وحدك



أما على خشبة المسرح القومى فقدم نور الشريف عددا من الأعمال المسرحية الناجحة منها: يامسافر وحدك، بكالوريوس في حكم الشعوب، القدس في يوم آخر، كنت فين ياعلى، الأميرة والصعلوك، ياغولة عينك حمرا، لعبة السلطان وغيرها.

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