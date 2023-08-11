نور الشريف، صدفة وراء اكتشاف إصابته بالسرطان وتغيير اسمه بطلب من بوسي و"خدوده" سر صداقته بالعندليب

نور الشريف.. عاشق مخلص للفن منذ صغره، هو ابن السيدة زينب لقب بآخر الرجال المحترمين، فهو أحد جيل العمالقة الكبار وتربع على قمة السينما أكثر من ربع قرن، لُقِّبَ بـ"صائد الجوائز" حصل على أكثر من 150 جائزة في حياته، ووصلت أعماله الفنية إلى أكثر من 200 عمل سواء مسرح أو سينما أو دراما، اكتشفه المخرج حسن الإمام فى شخصية كمال عبد الجواد في الثلاثية.



فى مثل هذا اليوم من عام 2015 رحل عن عالمنا العملاق صاحب القدوة فى الفن المصرى نور الشريف الذى بدأ مشواره الفنى عام 1967 منذ تخرج في المعهد العالى للفنون المسرحية حتى رحيله.

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نجم فوق العادة



أصبح الفنان نور الشريف خلال مشواره نجمًا فوق العادة فى السينما والتليفزيون والمسرح، وهو حالة عشق للفن، أعطى بموهبته كل ما لديه وأعطاه الفن الشهرة والنجومية ففى 20 شارع عنايات بالسيدة زينب وُلد محمد جابر محمد عبدالله الشهير بنور الشريف يتيمًا عام 1946، وتولى جده لوالدته الحاج أمين تربيته وبعد رحيله انتقل إلى العيش مع عمته فتحية.

أحب الكرة والتمثيل



عن فترة طفولته قال نور الشريف: لم أكتشف أنى يتيم إلا وأنا فى المرحلة الابتدائية وعلمت وقتها أن اسمى محمد جابر، مات أبى فى نفس عام ولادتى، وتزوجت الأم وتركتنى فى منزل جدي ومن بعده أعمامى، وكنت أعشق حاجتين فى حياتى الكورة والتمثيل.

رفضه نور الدمرداش

التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وتخرج بتقدير امتياز عام 1967، إلا أن المخرج نور الدمرداش رفضه كممثل وقال له (روح شفلك شغلانة تانية)، وشاءت الأقدار أن يلتقي بالفنان المسرحي الكبير سعد أردش، الذي أُعجب به جدًا، ورشحه للمشاركة في عدد من المسرحيات المهمة، بدأت بهاملت مقابل 15 جنيها ثم "الشوارع الخلفية"، واختاره كمال عيد لدور في "رميو وجولييت" مقابل 150 جنيها بشرط تغيير اسمه.

نور الشريف فى شبابه

ولتغيير اسمه من محمد جابر إلى نور الشريف قصة طويلة يحكيها نور بنفسه ويقول: كان أبى قد اختار لى اسم محمد جابر وأصر عليه، لكنهم فى المنزل كانوا ينادوننى نور للدلع، ونظرا لأن شقيقتى كانت معجبة جدا بعمر الشريف، فكرت سريعا وقلت للمخرج كمال عيد أنا بيدلعونى باسم نور ممكن نخليها نور الشريف، وبالفعل اصبح اسمى الفنى نور الشريف وفى الأوراق الرسمية جابر إلى أن تزوجت بوسى وكانت تستعد للولادة فطلبت تغيير الاسم فى الأوراق الرسمية حتى يقيد المولود القادم بالاسم الجديد.

قصر الشوق كانت البداية

وأثناء عمله في المسرح، شاهده النجم الكبير عادل إمام، وأشاد بموهبته الفنية، ورشحه أيضًا للمشاركة في فيلم "قصر الشوق"، للمخرج حسن الإمام، ونجح فى دور كمال عبد الجواد ونال شهادة تقدير عن دوره في الفيلم، وبدأ طريق الشهرة لتتوالى بعده أفلامه: بئر الحرمان، الحاجز، حدوتة مصرية، الكرنك، أهل القمة، ليلة ساخنة، سواق الأتوبيس، زوجتى والكلب، الشيطان يعظ، آخر الرجال المحترمين، المصير، الأبرياء، حبيبى دائما، زمن حاتم زهران، دائرة الانتقام، غريب في بيتى، ناجى العلى، ليلة البيبى دول، مسجون ترانزيت، عمارة يعقوبيان، دم الغزال، الأخوة الأعداء، جرى الوحوش وغيرها، وكان آخرها بتوقيت القاهرة.

الفنان نور الشريف

بدأ نور الشريف في التليفزيون عام 1966 من خلال مسلسل "عادات وتقاليد" في حلقات منفصلة متصلة يناقش هموم ومشكلات الأسرة المصرية، كما قدم مجموعة مسلسلات بالأبيض والأسود منها: القاهرة والناس، ذكريات بعيدة، بعد العذاب، الانتقام، الحواجز الزجاجية، ابن الليل، هروب، وبالألوان قدم: العطار والسبع بنات، خلف الله، ما تخافوش، أديب، عرفة البحر، الرحايا، لن أعيش في جلباب أبي، عائلة الحاج متولي، رجل الأقدار، عمرو بن العاص، هارون الرشيد، عمر بن عبد العزيز، وغيرها.

يا مسافر وحدك



أما على خشبة المسرح القومى فقدم نور الشريف عددا من الاعمال المسرحية الناجحة منها: يامسافر وحدك، بكالوريوس في حكم الشعوب، القدس في يوم آخر، كنت فين ياعلى، الاميرة والصعلوك، ياغولة عينك حمرا، لعبة السلطان وغيرها.



رحل الفنان نور الشريف عن دنيانا بعد معاناته مع مرض السرطان الخبيث، كانت بداية اكتشاف المرض إلى وقت انتهائه من تصوير مسلسله "خلف الله"، وكان يعانى من مشكلات في قدمه، فسافر إلى لندن بغرض إجراء عملية صغيرة في قدمه تلك، وبينما كان يخضع لبعض التحال4يل، اكتشف المقربون منه أمر إصابته بسرطان الرئة، ولكن أسرته فضلت ألا تُخبره بحقيقة مرضه، وذلك حتى غيبه الموت، فقط أخبروه أنه مصاب بالتهاب في الرئة فقط، ومن هنا لم يتوقف عن العمل حتى أثناء مرضه، فقد كان "يصور" فيلم "بتوقيت القاهرة"، وهو من بطولته وميرفت أمين وسمير صبري، وكان المرض باديًا عليه وبشدة، أثناء التصوير.

الأمل كان يحكمه



المفارقة الغريبة أنه في لحظاته الأخيرة وهو على فراش المرض وافق على بطولة مسلسل كان يحمل اسم "منصور التهامى"، وهو مسلسل كان من المفترض أن يكون من إنتاج محمد فوزى، وبالفعل بدأ في قراءته أثناء تواجده في المستشفى، وما هي الا أيام حتى رحل وهو مليئ بالأمل في الشفاء.

نور الشريف والعندليب



لا يعلم الكثيرون سر علاقة الصداقة القوية بين الراحلين الكبيرين النجم نور الشريف والعندليب عبد الحليم حافظ والتي بدأت بسوء فهم نتج عنه خلاف وغضب من نور تجاه العندليب حتى تدخل العندليب ووضح سوء الفهم وصارت بينهما صداقة قوية، وكان العندليب قال في أحد حواراته الصحفية عندما سئل عن نجوم السينما الشباب حسين فهمى ونور ومحمود يس فقال عن نور الشريف: أول مرة أشوف ممثل عنده "خدود" وينجح لأن عندنا ممثلين كبار وعظام حققوا نجاحا كبيرا في السينما ومكنش عندهم خدود "هذه العبارة ضايقت نور وعندما علم عبد الحليم بذلك اتصل به وشرح له الأمر وكانت بداية صداقة قوية بينهما حتى أن حليم كان يدعو نور لتقديمه في حفلاته الغنائية.