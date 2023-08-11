الجمعة 11 أغسطس 2023
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محافظات

تحرير 65 محضرًا تموينيًا خلال حملات تفتيشية لضبط الأسواق بالمنيا

تموين المنيا، فيتو
تموين المنيا، فيتو

تواصل مديرية التموين حملاتها التفتيشية بالتعاون مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والوحدات المحلية لضبط الأسواق ومتابعة المخابز البلدية وللاطمئنان على توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار ورصد محتكري السلع والمواد الغذائية.

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تموين المنيا يضبط 118 مخالفة متنوعة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق

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تموين المنيا يضبط 100 مخالفة متنوعة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق

ومن جانبه، استعرض الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، جهود المديرية في تنفيذ حملاتها التفتيشية حيث أسفرت عن تحرير 65 محضرا، ففي مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تم تحرير 55 محضرًا تموينيًا تنوع بين (إنتاج خبز ناقص الوزن – غير مطابق للمواصفات)، وفي مجال متابعة الأسواق تم تحرير 10 محاضر (عدم الإعلان عن الأسعار - مجهولة المصدرـ ذبح خارج السلخانة - بيع بأزيد من الأسعار المقررة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال للمخالفين.

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وفي سياق متصل، أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على استمرار تكثيف الحملات التموينية على الأسواق ومحال بيع السلع، لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، وضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأكد على متابعته بشكل يومي نتائج الحملات التموينية المنفذة بنطاق المراكز والمدن، بالتعاون بين الوحدات المحلية وقطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والبيئة.

وقال إن الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحال المنفذة من خلال قطاع التموين أسفرت عن تحرير ٩٠ مخالفة.

وجاءت تصريحات المحافظ، بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية المنفذة على المخابز والأسواق والمحال التجارية.

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة التموين، أن الحملات شملت ٨٤ مخالفة للمخابز البلدية تنوعت بين نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم وجود ميزان، إلى جانب ٦ مخالفات في مجال الأسواق والمحال التجارية تنوعت بين البيع بأزيد من السعر الرسمي وسلع مجهولة المصدر وعدم وجود شهادة صحية.

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