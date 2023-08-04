تموين المنيا يضبط 100 مخالفة متنوعة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق

يتابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، حملات مديرية التموين على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية، حيث قامت مديرية تموين المنيا بتحرير 100 مخالفة متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المخالفات جاءت على نحو 90 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (إنتاج خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات -توقف عن التشغيل -عدم وجود ميزان -تصرف وتجميع -عدم وجود سجلات -قضايا أخرى متنوعة)، و10 مخالفات في مجال متابعة الأسواق تنوعت ما بين (عدم الإعلان عن الأسعار- بيع بأزيد من السعر- بدون ترخيص-غش تجاري - مجهولة المصدر).

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وأشار وكيل وزارة التموين إلى مواصلة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.