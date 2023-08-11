4 قرارات طارئة بشأن الواقعة التي حدثت بنادي المحامين بالعجوزة
أصدر عبد الحليم علام، نقيب المحامين، ٤ قرارات هامة، بعد الواقعة التي حدثت أمس الخميس، بنادي المحامين بالعجوزة، من قيام أحد المحامين بالاتصال بأمن النادي، لدخول أشخاص من غير المحامين وأسرهم، وفي غير وجوده بالنادي، مما تسبب في وقوع مشاجرة.
قرارات المحامين بشأن واقعة نادي العجوزة
فقد قررت نقابة المحامين كالآتي:
أولًا: وقف الموظف الذي سمح للمواطنين الدخول إلى النادي في غياب المحامي وإحالته إلى التحقيق.
ثانيًا: إحالة المحامي المتسبب في الواقعة إلى التحقيق.
ثالثًا: يمنع منعًا باتًا دخول غير المحامين وأسرهم لأندية المحامين، وعدم السماح بدخول مرافقين أيًا كانوا.
لجنة من مجلس المحامين ونقابة شمال الجيزة
رابعًا: يكلف يحيى التوني، وكيل النقابة، ومحمود الداخلي، الأمين العام، بالإضافة إلى سيد جابر مكي، نقيب شمال الجيزة، ومجلس نقابة شمال الجيزة، بمتابعة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكب واقعة الاعتداء.
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