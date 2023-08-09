الأربعاء 09 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

تفاصيل اللقاء المشترك بين نقيب المحامين ورئيس محكمة النقض

لقاء رئيس محكمة النقض
لقاء رئيس محكمة النقض ونقيب المحامين، فيتو

أجرى  عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأربعاء، زيارة إلى محكمة النقض؛ التقى خلالها  بالمستشار حسني عبد اللطيف، رئيس محكمة النقض ـ رئيس مجلس القضاء الأعلى، وذلك لتهنئته على توليه منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئاسة محكمة النقض.

لقاء رئيس محكمة النقض ونقيب المحامين 

وعقد نقيب المحامين خلال زيارته اجتماعًا، بالمستشار حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض، والمستشار أحمد محمد رفعت قاسم، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، وكذا المستشار محمد حسن عبد اللطيف، رئيس إدارة العلاقات الدولية بالمحكمة، بحثوا خلاله سبل التعاون المشترك خلال الفترة القادمة بين النقابة العامة للمحامين ومحكمة النقض.

Advertisements

بروتوكول بين نقابة المحامين ومحكمة النقض 

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تحرير بروتوكول بين نقابة المحامين ومحكمة النقض، يتيح للنقابة  والمحامين الاشتراك في الموقع الإلكتروني لمحكمة النقض بأسعار مخفضة، عن كافة الأسعار المتفق عليها مع الجهات الأخرى، وسوف تدعم النقابة هذا الطرح للسادة المحامين.

ويتيح الموقع الإلكتروني لمحكمة النقض،  للمحامين الإطلاع أول بأول على كافة الأحكام فور صدورها من محكمة النقض، وكذلك الفتاوى القانونية والآراء المتعلقة بعمل السادة المحامين، وخدمات أخرى.

 

خصم على الأحكام باللغة الأجنبية

وكما تم الاتفاق على حصول نقابة المحامين على تخفيض خاص في أسعار الترجمة الفورية لكافة المستندات، والأحكام التي تصدر بكل اللغات الأجنبية، من داخل مكتب الترجمة الموجود في محكمة النقض (ترجمة رسمية معتمدة).

وفي غضون أيام قليلة سيتم صياغة بروتوكول تعاون فيما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع.

رافق نقيب المحامين خلال زيارتة،  محمود الداخلي، الأمين العام،  عبد المجيد هارون، أمين الصندوق، ومحمد كركاب، عضو مجلس النقابة العامة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

لقاء رئيس محكمة النقض ونقيب المحامين المحامين أخبار المحامين

مواد متعلقة

تورط عضو بمجلس المحامين في استيلاء موظفة بالنقابة على 212 ألف جنيه

نقيب المحامين يعلن عقد دورات أكاديمية ناصر العسكرية للأعضاء وأسرهم

نقابة المحامين تراجع ملفات قيد أعضائها

الأوراق المطلوبة لصرف معاشات المحامين

الأكثر قراءة

الكشف عن وجهة سيد عبد الحفيظ المقبلة بعد رحيله عن الأهلي

الشركة الشرقية للدخان: علبة السجائر الكليوباترا بـ 24 جنيه

حقيقة طلب أحمد فتوح فسخ التعاقد مع الزمالك

الأهلي يرفع عرضه لحسم صفقة البرازيلي سوزا

سعر كتاب المعاصر 850 جنيها، والأهالي يستغيثون من ارتفاع أسعار الكتب الخارجية

أبرزها إنشاء رقم قومي لكل عقار، 7 قرارات عاجلة لمجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي

أحمد عيد يرد على نجل مرتضى منصور: هي البطولات وقف القيد وبيع النجوم

سعر جرام الذهب بمنتصف اليوم الأربعاء، المؤشر العالمي للمعدن الأصفر 9-8-2023

Advertisements

منوعات

المزيد

سيدة أمريكية تنجو من هجوم ثعبان بطريقة غريبة

فريق دولي يكشف سبب انفجار الماس

توقعات الأبراج حظك اليوم الأربعاء 9-8-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 9-8-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 9-8-2023 في نهاية التعاملات

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 9-8-2023 بالأسواق

أسعار العدس مساء اليوم الأربعاء 9-8-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 9-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

أهم جنسيات السائحين الوافدين إلى مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية زراعة الفل فى المنام وعلاقتها بكسب الكثير من الأموال

هل الأم غير ملزمة بإرضاع طفلها؟ رد حاسم من أمين الفتوى

ادع بها وقتما شئت، من أدعية وأذكار النبي الكريم الصحيحة

المزيد
الجريدة الرسمية