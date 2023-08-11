أول رد من إيتو على تحويله للتحقيق من الكاف بسبب سلوك غير لائق

رفض الاتحاد الكاميروني لكرة القدم برئاسة صامويل إيتو تحقيقات الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف) حول "مزاعم سلوك غير لائق" لرئيسه.

بيان رسمي من إيتو

وفي بيان صادر عن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم ندد محامي إيتو، إيلامي بوني، بأن "لاعب برشلونة الأسبق حتى يومنا هذا لم يتم إخطاره بأي من الاتهامات المنسوبة إليه" وأن بيان الاتحاد الأفريقي "خبيث وسام".

وأوضح الاتحاد الأفريقي يوم الأربعاء الماضي أنه تلقى "شكاوى مكتوبة من قبل العديد من لاعبي كرة القدم الكاميرونيين للتحقيق في سلوك غير لائق مزعوم من قبل إيتو".

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وأوضح (كاف) في بيانه "يحقق اكاف في هذه الطلبات وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها".

وأضاف الاتحاد الأفريقي في بيانه "على الرغم من أن الاتهامات تبدو للوهلة الأولى خطيرة، إلا أن السيد إيتو يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية العكس".

إيتو يتورط في تلاعب بالنتائج

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني متهم بمجاملة فريق كاميروني للصعود من الدرجة الثانية لدوري الدرجة الأولى.

وأشارت إلى أن هناك مكالمة هاتفية مسربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لإيتو مع رئيس نادي فيكتوريا يونايتد، يطلب فيها الأخير مساعدة فريقه للصعود للدوري الممتاز.

وأضافت أن فالنتين كواين، رئيس النادي الكاميروني، طالب الالتقاء بإيتو في مقابلة سرية.

ولفتت "ليكيب"، إلى أن فريق فيكتوريا يونايتد، نجح بالفعل في القفز من المركز الثامن إلى الصدارة، ليصعد للدوري الممتاز في الكاميرون.

وكان اتحاد الكرة الكاميروني، أعلن في الثاني من يوليو الماضي، إيقاف 24 حكما بسبب المراهنات والتلاعب بنتائج المباريات في مباريات الدوري وأيضا الكرة الخماسية والشاطئية.



قضية نسب

واستدعى القضاء الإسباني اللاعب الكاميروني السابق صامويل إيتو للإدلاء بشهادته بسبب الشكوى التي قدمتها ضده إريكا دو روزاريو نيبيس، التي أثبتت نسبها منه في السابق، لعدم تسديد نفقة مستحقة لها على مدار عامين.

وكشف محامي الشابة، فيرناندو اوسونا، أن إيتو سيمثل للإدلاء بأقواله أمام محكمة في مدريد يوم 3 نوفمبر المقبل.



وكانت نفس المحكمة أعلنت غيابيًا صحة نسب الشابة البالغة من العمر حاليًا 22 عامًا إلى الكاميروني بعد غيابه عن الجلسات وعدم الرد على الأدلة المقدمة ضده.



وعلى الرغم من رفع الدعوى في عام 2018، تم منح حق النفقة بواقع 1400 يورو شهريًا في جلسة استماع عقدت في 2020، وهو ما يُطالب به الآن، لأنه لم يدفع المبلغ منذ تأكيد نسبها إليه بشكل قانوني.



وأوضح المحامي أن والدة الشابة أبلغت اللاعب في فبراير 1998 بأنها حامل و"أخبرها أنه سيتصرف بمسؤولية تجاه الطفل، رغم أنه يفضل عدم إنجابه".



وأضافت أنه "خلال فترة الحمل حاولت التواصل مع والدها المستقبلي، لكنه لم يرد على مكالماتها الهاتفية أو رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بها"، وأبلغته عبر الهاتف بأنها ستضع مولودها دون الحصول على رد.



ولدت الفتاة عام 1999 في مستشفى مؤسسة ألاركون في مدريد، عندما كان الكاميروني يلعب في صفوف إسبانيول، دون أن يتعرف عليها اللاعب في أي وقت.



ولإثبات أبوتها، قدمت الشابة أدلة بيولوجية تدعم شهادتها، مما جعل القاضي يعترف بالادعاء، على الرغم من أن إيتو لم يستوف متطلبات المحكمة مطلقًا.