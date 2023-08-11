الجمعة 11 أغسطس 2023
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رياضة

مواجهات مثيرة، جدول مباريات الجولة الأولى من الدوري السعودي

الدوري السعودي، فيتو
الدوري السعودي، فيتو

الدوري السعودي، تفتتح اليوم منافسات الموسم الجديد من بطولة الدوري السعودي للمحترفين؛ حيث يلتقي فريق أهلي جدة مع فريق الحزم في افتتاح منافسات الجولة الأولى من البطولة.

جدول مباريات الجولة الأولى للدوري السعودي

الجمعة 11 أغسطس

الأهلي × الحزم في التاسعة مساء.

السبت 12 أغسطس
ضمك × الطائي، في السادسة مساء.
الفيحاء × الخليج، 9 مساء.

الأحد 13 أغسطس

التعاون × الفتح، 9 مساء.
الرياض × الوحدة، التاسعة مساء.

الإثنين 14 أغسطس

الاتحاد × الرائد، السادسة مساء.
الهلال ×  أبها، 6 مساء.
النصر × الاتفاق، 9 مساء.
الشباب × الأخدود، التاسعة مساء.

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التشكيل المتوقع لأهلي جدة 

حراسة المرمى: منيدي

الدفاع: إليوسكي - عبد الباسط هندي - فهد حمد - علي مجرشي

الوسط: عبد الله عطيف - علي الأسمري - سانت ماكسيمين - رياض بودبوز - رياض محرز

الهجوم: فيرمينو 

ويسعى فريق أهلي جدة لتحقيق انطلاقة قوية في مستهل عودته إلى دوري المحترفين السعودي، وذلك من خلال تقديم عرض كروي قوي أمام الحزم في لقاء الليلة، وتتويج هذا العرض بتحقيق الفوز وحصد الـ 3 نقاط، وهو ما سيضع الفريق في صدارة ترتيب الدوري بمستهل الجولة الأولى للدوري.

وكان نادي أهلي جدة السعودي قد أعلن، أمس، عن تعاقده مع المدافع البرازيلي روجر إيبانيز قادمًا من صفوف نظيره فريق روما الإيطالي، دون كشف مدة التعاقد أو التفاصيل المالية للصفقة.

وأتمّ نادي أهلي جدة تعاقده مع الإيفواري فرانك كيسييه لاعب فريق برشلونة الإسباني، الذي جاء لينضم إلى قائمة محترفي فريق الأهلي السعودي، التي انضم إليها مؤخرا عدد من النجوم العالميين مثل الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي السابق، والبرازيلي روبيرتو فيرمينو لاعب ليفربول الإنجليزي السابق.

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الدوري السعودي للمحترفين جدول مباريات الجولة الأولى للدوري السعودي مباريات الجولة الأولى للدوري السعودي الأهلي الحزم

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