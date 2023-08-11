ديانا حداد: أغنية يا طيار دعوة للفرح والاحتفال بالصيف

أطلقت الفنانة ديانا حداد، أغنيتها الجديدة "يا طيّار"، التي تعود من خلالها إلى اللهجة المصرية، وهي من كلمات هاني صارو، وألحان أحمد الزعيم، وتوزيع موسيقي وماسترينغ أحمد عبدالسلام، وقد اختارت ديانا أن تطلق هذه الأغنية مطلع شهر أغسطس؛ لأنها تتناسب والأجواء الصيفية.

تدعو الأغنية إلى زرع الفرحة والبحث عنها، والاستمتاع بكل لحظة يعيشها كل شخص، كما أطلت "البرنسيسة" في الصور المرفقة بكلمات الأغنية، بإطلالة اعتمدت فيها البساطة واللون الأبيض الذي يعكس معاني الأغنية وكلماتها.

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تأتي هذه الأغنية بعد سلسلة أغنيات قدمتها ديانا حداد منذ مطلع العام بلهجات مختلفة، آخرها أغنية "يمك مزاجي" باللهجة العراقية، والتي رافقت الحفل الضخم الذي أقامته بمناسبة الإعلان عن عطرها "DH"، الذي يلقى رواجًا كبيرًا بين الجمهور.

وأشارت ديانا إلى أن اللهجة المصرية أساسية في أغنياتها، وأنها لا تتخلى عنها، مؤكدة أن أغنية "يا طيار" بداية مجموعة من الأغنيات المصرية ستطرحها تباعًا، بجانب أغنيات أخرى باللهجات: اللبنانية والسعودية والخليجية، بالإضافة إلى مفاجأة كبيرة ستسعد جمهورها.

علي الجانب الأخر، أعربت ديانا عن سعادتها الغامرة بالنجاح الذي حققته هذه الأغنية منذ طرحها قبل 4 أيام، حيث وصل مجموع الاستماع إليها، على مختلف المنصات الفنية، إلى أكثر من مليون مرة.

وفي هذا الإطار، قالت: "منذ أن سمعت هذه الأغنية أحببتها، وأدركت أن الجمهور سيشاركني هذه المحبة، خاصة أن الأغنية تحمل دعوة للفرح والاحتفال بالأجواء الصيفية، وأنا شخصيًا عشت هذه الأجواء أثناء إجازتي الشهر الماضي، التي شملت أكثر من محطة، منها: تايلاند ولندن وباريس"

وكشفت ديانا أنها تحضر، أيضًا، لعدة إطلالات إعلامية مهمة، خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى جولة من الحفلات والمهرجانات.

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