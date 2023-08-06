ديانا كرزون نجمة ختام مهرجان جرش والفنانة تحتفي بمصر على طريقتها

أحيت الفنانة الأردنية ديانا كرزون الحفل الختامي لفعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون، مساء أمس السبت، والذي امتد عبر عدة أيام، أحيا حفلاته عدد كبير من النجوم والمطربين العرب من كافة الدول العربية، في دورته السابعة والثلاثين.

وشهد الحفل حضور جماهيري كبير ملأ مسرح الحفل، خاصة وأن هذا يعتبر الظهور الأول للمطربة الأردنية بعد إنجابها لطفلها “راشد”، حيث احتفت ديانا بمصر على طريقتها الخاصة، خاصة وأن مصر ضيف شرف تلك الدورة.

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تألقت ديانا في الحفل بفستان أسود، من ابداعات مصمم الأزياء الكويتي العالمي ظاهر باقر، ومكياج بوب بري وكوافير بودي قدري، لتسحر الجمهور بإطلالتها، قبل أن تأخذهم معها بصوتها الطربي في رحلة غنائية، قطفت فيها من كل بستان زهرة، برفقة فرقتها الموسيقية "الليدرز باند" بقيادة الفنان محمد عصفور، حيث زين اسم "ديانا"، ملابس الفرقة على ربطة العنق.

بدأت ديانا الحفل بأغنيتها الشهيرة "راسك بالعالي"، التي تفاعل معها الجمهور وصارت نشيدًا مدهشًا في كل حفلاتها، قبل أن تقدم أغنيات: "ولعانة"، و"عالي علمنا" و"أردنية هالليلة" و"هيلا يا أردنية"، لتشتعل المدرجات رقصًا ودبكات وتصفيقًا.. تفاعلًا مع نجمتهم المحبوبة.

ولم تغفل ديانا أن تقدم للجمهور جرعة عالية من الطرب، بأغنية الراحلة وردة الجزائرية "حرمت أحبك"، قبل أن تحتفي بجمهورية مصر العربية "ضيف شرف فعاليات مهرجان جرش هذا العام"، من خلال تقديمها "ميدلي" من أغنيات السيدة أم كلثوم، ولم تتوقف ديانا عن مفاجأتها، فقدمت العازف شريف المعايطة خلال "الميدلي"، ليقدم عزفًا منفردًا على آلة الأوكورديون، وهو أحد الموسيقيين الأردنيين الشباب الموهوبين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وختمت ديانا حفلها الذي كان أفضل ختام لفعاليات "مهرجان جرش"، بـ"ميدلي" لأشهر الأغاني الأردنية التي يعرفها الجمهور بصوتها، مثل: "حنا كبار البلد، الورد فتح، يا ابو قضاضه بيضا، وين ع رام الله"، ليخرج جمهورها من الحفل منتشيا بالطرب وسعيدا بفنانته المحبوبة.

وكان المدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون، أيمن سماوي قد كرم ديانا في بداية حفلها، مثنيا على إبداعها ونجوميتها وحضورها الجماهيري.