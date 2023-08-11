الجمعة 11 أغسطس 2023
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سياسة

الكنيسة الأرثوذكسية تحيي تذكار نياحة القديس العابد

الكنيسة، فيتو
الكنيسة، فيتو

الكنيسة الأرثوذوكسية، تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، تذكار نياحة القديس يوحنا الجُندي.

﻿القديس العابد

وفي مثل هذا اليوم تُعيِّد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بتذكار نياحة القديس العابد يوحنا الجُندي. ومن أمره أنه وُلِدَ من أبوين مسيحيين. ولما كبر انتظم في سلك الجندية، وصار مرافقًا للإمبراطور يوليانوس الجاحد، فأرسله لاضطهاد المسيحيين. وكان يتظاهر أمام الجنود أنه يحارب النصارى ولكنه في الحقيقة كان يدافع عنهم ويعاملهم بالإحسان ويقضي حاجة المحتاج منهم.

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ومع هذا كان مداومًا على الصلاة والصوم وعمل الصدقات، عائشًا عيشة الأبرار. ولما أكمل سعيه الصالح تنيَّح بسلام. وقد أظهر الله من قبره آيات كثيرة.

الكنيسة الأرثوذكسية تحيي ذكرى نياحة الملك حزقيا.

وتحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تذكار نياحة حزقيا الملك البار.

﻿نياحة الملك حزقيا

وفي مثل هذا اليوم من سنة 693 ق.م. تنيَّح الملك البار حزقيا بن آحاز ملك يهوذا من نسل داود. بدأ حُكمه في سن الخامسة والعشرين وكان إنسانًا تقيًا، افتتح حُكمه بترميم الهيكل وإعادة تنظيم خدماته الروحية، انتصر في حربه مع الفلسطينيين وأصبح عظيمًا وناجحًا.

وفى السنة الرابعة عشرة من حُكمه بدأت الغزوات الأشورية على يهوذا وإسرائيل. وفى إحدى هذه الغزوات جاء سنحاريب بجيش جرار وحاصر أورشليم، وخرج ربشاقى قائد الجيش يهدد الملك وشعب أورشليم، فلما سمع حزقيا الملك البار كلام ربشاقى تغطى بمسح ودخل بيت الرب ولجأ إلى الله وأرسل عبيده إلى إشعياء النبي قائلين له: " ارفع صلاة من أجل البقية الموجودة " (2مل 19: 4) وكان في تلك الليلة أن ملاك الرب خرج وضرب من جيش أشور مائة وخمسة وثمانين ألفًا، ولما بكروا صباحًا إذ هم جميعًا جثث ميتة، فانصرف سنحاريب ملك أشور راجعًا وأقام في نينوى. وفيما هو ساجد في بيت نسروخ إلهه ضربه ابناه بالسيف فمات وملك أسرحدون ابنه عوضًا عنه (2مل 19: 35 – 37).

بعد ذلك مرض حزقيا مرضًا شديدًا فصلى إلى الله وبكى. فأرسل الله له إشعياء النبي قائلًا: " قد سمعت صلاتك. قد رأيت دموعك. ها أنذا أشفيك. في اليوم الثالث تصعد إلى بيت الرب. وأزيد على أيامك خمس عشرة سنة وأنقذك من يد ملك أشور وأحامي عن هذه المدينة من أجل اسمي ومن أجل داود عبدي " (2مل 20: 1 – 6)، وخلاصة القول كان حزقيا ملكًا صالحًا أبطل عبادة الأوثان وحطم مذابحها وأعاد عبادة الله في الهيكل فسنده الرب في جميع تجاربه، وبعد أن مَلَكَ تسعًا وعشرين سنة تنيَّح بسلام.

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