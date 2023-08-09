الكنيسة الأرثوذكسية تحيي ذكرى البابا إبريموس البطريرك الخامس

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى نياحة البابا إبريموس البطريرك الخامس.

وتنيَّح القديس البابا إبريموس البطريرك الخامس من بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في مثل هذا اليوم من عام 118 م.

قصة القديس البابا إبريموس

وُلِدَ القديس البابا إبريموس بمدينة الإسكندرية. وقد عمده القديس مار مرقس الإنجيلي كاروز الديار المصرية. فنشأ على البر والتقوى، وكان عفيفًا كالملائكة، يفعل أفعالًا حسنة بنُسك. وبعد نياحة البابا كردونوس، أجمعت كلمة المؤمنين على انتخابه بطريركًا يوم 22 بؤونه سنة 106م.

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ولما ارتقى الكرسي المرقسي في عهد الإمبراطور إدريانوس قيصر، ازداد تمسكًا بالفضائل، وأضاف إليها الاجتهاد المتواصل في سبيل تقدم المسيحية في عهده. ولهذا كان يهتم بوعظ الشعب وإرشادهم بدون كلل. وكان يختار بإرشاد الروح القدس من يصلحون لرتب الأسقفية والقسيسية والشماسية، ليهذبوا الرعية بالآداب المسيحية. وظل هذا القديس البابا يجاهد في سبيل رعيته اثنتي عشرة سنة وشهرًا واحدًا واثني عشر يومًا. وساعده في ذلك أن الكنيسة كانت في أيامه في سلام تام وطمأنينة كاملة.

البابا تواضروس يلقي العظة الأسبوعية من كنيسة الإسكندرية

يلقي قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم العظة الأسبوعية،

من كنيسة السيدة العذراء مريم والقديس يوسف البار بسموحة- الإسكندرية.

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع الأسبوعي لقداسة البابا تواضروس الثاني، عدد من أساقفة المجمع المقدس والآباء كهنة محافظة الإسكندرية.



الأنبا أرسانيوس يرسم ٤٨ شمامسة جدد لكنيسة السيدة العذراء بالخارجة

صلى نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات للأقباط الأرثوذكس القداس الإلهي، في كنيسة السيدة العذراء بمدينة الخارجة التابعة لإيبارشية الوادي الجديد، وشاركه الآباء كهنة الكنيسة.

وعقب صلاة الصلح صلى نيافة الأنبا ارسانيوس صلوات رسامة ٤٨ من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس (مرتل) للخدمة بكنائس المدينة ذاتها.

