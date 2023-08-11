15 ألف مشترك، ضبط محطة بث تليفزيوني وتوزيع إنترنت بدون ترخيص بالفيوم

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات من ضبط القائم على إدارة محطة بث تلفزيوني لاسلكية وشبكة توزيع إنترنت بدون ترخيص في الفيوم.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم بإنشاء وإدارة محطة بث تلفزيوني لاسلكية وكذا شبكة توزيع إنترنت لاسلكية على مستوى نطاق بعض المناطق بمحافظة الفيوم، حيث يقوم باستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة، وإعادة بثها "بدون ترخيص" نظير الحصول على مبالغ مالية دون الحصول تصريح من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون.

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وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم استهداف مقر الشبكة ومحطات التقوية وأمكن ضبط المذكور، وبالتفتيش فى حضوره تم العثور على 70 من الأجهزة والأدوات والمستلزمات المستخدمة فى استقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة تشفيرها وبثها بصورة لاسلكية.

وبمواجهة المتهم أقر بارتكاب المخالفات السالف ذكرها بقصد تحقيق الربح المادي.



يشار إلى أن الشبكة الرئيسية ومحطة التقوية تقدم الخدمة لعدد حوالى (15000) مشترك نظير مبلغ مالى شهرى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.