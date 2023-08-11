الجمعة 11 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

15 ألف مشترك، ضبط محطة بث تليفزيوني وتوزيع إنترنت بدون ترخيص بالفيوم

محطة بث تلفزيوني،
محطة بث تلفزيوني، فيتو

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات من ضبط القائم على إدارة محطة بث تلفزيوني لاسلكية وشبكة توزيع إنترنت بدون ترخيص في الفيوم.

الداخلية توجه قافلة إنسانية وطبية بنطاق محافظتي بني سويف وشمال سيناء (صور)

ضبط 310 طرب حشيش و100 كيلو هيدرو وعقاقير وأقراص مخدرة (صور)

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم بإنشاء وإدارة محطة بث تلفزيوني لاسلكية وكذا شبكة توزيع إنترنت لاسلكية على مستوى نطاق بعض المناطق بمحافظة الفيوم، حيث يقوم باستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة، وإعادة بثها "بدون ترخيص" نظير الحصول على مبالغ مالية دون الحصول تصريح من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون.

Advertisements


وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم استهداف مقر الشبكة  ومحطات التقوية وأمكن ضبط المذكور، وبالتفتيش فى حضوره تم العثور على  70 من الأجهزة والأدوات والمستلزمات المستخدمة فى استقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة تشفيرها وبثها بصورة لاسلكية.

 

 وبمواجهة المتهم أقر بارتكاب المخالفات السالف ذكرها بقصد تحقيق الربح المادي.
 

يشار إلى أن الشبكة الرئيسية ومحطة التقوية تقدم الخدمة لعدد حوالى (15000) مشترك نظير مبلغ مالى شهرى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الإدارة العامة لمباحث المصنفات القنوات الفضائية المشفرة حماية حقوق الملكية الفكرية قطاع الشرطة المتخصصة محطة بث تليفزيونى وزارة الداخلية

مواد متعلقة

الداخلية توجه قافلة إنسانية وطبية بنطاق محافظتي بني سويف وشمال سيناء (صور)

ضبط 310 طرب حشيش و100 كيلو هيدرو وعقاقير وأقراص مخدرة (صور)

ضبط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية في المنوفية

ضبط تشكيل عصابي لسرقة بالإكراه في البحيرة

الأمن العام يشن حملة بأسوان وسوهاج لضبط حائزى الأسلحة النارية والمخدرات

تحرير 2870 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

كل ما تريد معرفته عن كلية الشرطة للبنات في سؤال وجواب.. الاختبارات والتخصصات المطلوبة وخطوات التقديم

مصرع شخص سقط من أعلى عقار في بولاق الدكرور

الأكثر قراءة

أحدث صور من حفل خطوبة نجل عمرو أديب ولميس الحديدي

موعد انطلاق المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2023

رجال فى حياة قيثارة الغناء نجاة الصغيرة

لاعب جديد من الأهلي ينضم إلى سيراميكا كليوباترا

سيدة تستدرج زوجها لتصويره في أوضاع مخلة بمدينة نصر

تكليفات رئاسية هامة للحكومة وكبار رجال الدولة لمواجهة أزمات الكهرباء والغذاء والطاقة

ارتفاع أسعار البيض وانخفاض الفراخ البيضاء في الأسواق

حكم الدعاء للأموات على الفيسبوك يوم الجمعة

Advertisements

منوعات

المزيد

في مزاد علني، ماسك يعرض لوحة تويتر والطائر الأزرق للبيع

سك عملة جديدة في بريطانيا تحمل صورة الملك تشارلز الثالث

روسيا تبحث عن المياه في أبعد مكان (فيديو)

الأرقام لا تكذب، عدد غير مسبوق للانتحار بأمريكا في 2022، والسبب أزمة في الصحة العقلية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة 11-8-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 11-8-2023 في مصر

سعر القصدير عالميا اليوم الجمعة 11-8-2023

سعر السكر اليوم الجمعة 11-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

برسائل مباشرة.. مفتي الجمهورية يضع روشتة حلول لأبرز قضايا المجتمع المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الوضوء من ماء الترع؟ الإفتاء تجيب

حكم الدعاء للأموات على الفيسبوك يوم الجمعة

حكم زيارة المقابر يوم الجمعة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية