محافظ أسيوط: مصنع الشركة الدولية للمستلزمات الطبية بالزرابي يوفر 650 فرصة عمل للشباب

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مصنع الشركة الدولية للمستلزمات الطبية بالمنطقة الصناعية بالزرابي التابعة لمركز أبوتيج وذلك في إطار دعم الدولة المصرية لعجلة الاستثمار بهدف توفير المزيد من المشروعات التنموية بالمحافظة.

رافقه خلال الزيارة الدكتور محمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج ومدحت محمد حسن مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة وإيهاب عبد الحميد رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمهندس هاني ثروت مدير فرع الشركة المصرية للاتصالات والمهندس أحمد المراغي مدير قطاع وسط وشمال الصعيد بالشركة المصرية للاتصالات والمهندسة وفاء أحمد سيد مدير تنفيذ مشروعات فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط.

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توفير 650 فرصة عمل

واستقبل المحافظ ومرافقوه عادل هاشم خليل رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للمستلزمات الطبية واصطحبهم في جولة تفقدية لأقسام الشركة وخطوط إنتاج السرنجات الطبية وبعض المستلزمات الطبية والدوائية وشاهد مراحل التصنيع المختلفة حتى خروج المنتج النهائي وجاهزيته للتصدير لمختلف دول العالم واستمع إلى شرح من رئيس مجلس إدارة الشركة عن مراحل التصنيع المختلفة وخطة الشركة لتصدير المنتجات إلى 22 دولة عربية وأجنبية فضلًا عن تلبية احتياجات السوق المحلي من المستلزمات الطبية والدوائية وبجودة وكفاءة المنتجات التي تنافس المنتجات العالمية من حيث الجودة والكفاءة والتي حظيت بثقة منظمة الصحة العالمية وتم منح الشركة شهادة الجودة والتميز فضلًا عن أهمية الشركة في توفير أكثر من 650 فرصة عمل دائمة لأبناء المحافظة.

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والتقى المحافظ بعض رؤساء الأقسام والعاملين بالشركة وحثهم على الجد والاجتهاد في العمل وطالبهم بالتوسع وزيادة الإنتاج وضخ استثمارات جديدة بالمحافظة مشيدًا بالمصنع والمنتجات النهائية التي شاهدها والتي تتميز بجودتها والتي تنافس مثيلاتها بالأسواق العالمية.

استكمال البنية التحتية للمناطق الصناعية

كما أكد المحافظ أهمية دعم المرافق واستكمال البنية التحتية للمناطق الصناعية بالمحافظة تمهيدًا لجذب المزيد من المشروعات الاستثمارية الجديدة واستيعاب التوسعات معلنًا تقديمه كافة التسهيلات للمستثمرين بالمحافظة ودعمه الكامل للمناطق الصناعية وترفيقها لجذب استثمارات جديدة وإتاحة الفرصة للشباب لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأكد محافظ أسيوط عقده لقاءات مستمرة مع رجال الأعمال والمستثمرين بالمحافظة لبحث مطالبهم واحتياجاتهم وتذليل كافة العقبات للتوسع في تلك المشروعات ومضاعفة الاستثمارات مشيرًا إلى الدعم الذي توليه الدولة والمحافظة لتشجيع الاستثمار وتنفيذ برامج التنمية بالمحافظة في كافة القطاعات واستغلال المقومات الطبيعية والبشرية التي تذخر بها المحافظة.