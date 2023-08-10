محافظ أسيوط يلتقي مسئولي مبادرة "فيري نايل" لتنظيف النيل من المخلفات

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط دعمه الكامل لمبادرات المجتمع المدني لإعادة تدوير المخلفات غير العضوية والصلبة وتنظيف نهر النيل من المخلفات بأنواعها تعظيمًا للجهود المصرية المبذولة لحماية نهر النيل من التلوث وتعظيم الاستفادة من تدوير المخلفات الصلبة بأنواعها وتفعيلًا لاستراتجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠.. جاء ذلك خلال لقائه زينب حجازي رئيس قطاع التواصل المؤسسي والشؤون العامة والاستدامة بشركة أسمنت أسيوط "سيمكس" الداعم الرئيسي لمبادرة فيري نايل والتي مثلها خلال اللقاء ألبان دو مونوڤيل مالك المبادرة بالإضافة إلى عمرو نبيل ممثلًا عن شركة بوپا مصر لبحث سبل التعاون مع الحاضرين لدعم المبادرة في محافظة أسيوط.

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مبادرة فيري نايل

تم خلال اللقاء استعراض أهداف وإنجازات مبادرة فيري نايل والتى تعتبر الأولى من نوعها في مصر إذ بدأت في ديسمبر 2018 كمؤسسة تعنى بتطوير وسائل مستدامة لتنظيف النيل من المخلفات غير العضوية وإعادة تدوير النفايات الصلبة من خلال الصيادين المحليين بدعم من شركة سيمكس بالإضافة إلى التقليل من استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام وزيادة الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة.

جاء ذلك بحضور المهندس عمر سيف النصر مدير عام الري بأسيوط ومجدى نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة والدكتور محمود مبروك استشاري برنامج إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة ورجب علي محمود مدير إدارة الملخفات الصلبة وعنتر محمود مدير إدارة البيئة بالمحافظة والدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة ونفيسة عبدالسلام مسئول المشاركة المجتمعية بالمحافظة.

تنظيف النيل من المخلفات الصلبة

وأشار المحافظ إلى المبادرات التي يتم تنظيمها بالمحافظة تحت رعايته ومشاركته في تنظيف نهر النيل من المخلفات الصلبة بطول مجراه بمحافظة أسيوط بمشاركة مسئولي حماية النيل والبيئة ورؤساء المراكز والأحياء وتسهيل أعمال نقل المخلفات إلى مصنع تدوير المخلفات بإستخدام معدات الوحدات المحلية والرى وبمشاركة الشباب المتطوع بمؤسسات المجتمع المدنى لافتًا إلى أهمية تلك المبادرات في حماية نهر النيل من التلوث والحفاظ على التنوع البيولوجي المائي ورفع الوعي البيئي بمخاطر تلوث المياه مشيدًا بدور مؤسسات المجتمع المدني والاستفادة من المشاركة المجتمعية تعظيمًا للجهود المصرية المبذولة لحماية نهر النيل من التلوث.

ووجه محافظ أسيوط بالتنسيق الكامل بين مسئولى مبادرة "فيري نايل" والقيادات التنفيذية بالمحافظة ومسئولي الرى والبيئة والمخلفات الصلبة والتضامن الاجتماعي لبحث ومناقشة دعم المبادرة بالمحافظة وتحقيق أقصى استفادة منها في رفع الوعي للمواطنين والتخلص من المخلفات الصلبة من نهر النيل وتنظيفه ولتحقيق استدامة مجتمعية وتوفير مصدر دخل للصيادين بالمحافظة مناشدًا كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة المعنيين بمواصلة الأنشطة والبرامج المتعلقة بالحد من التلوث الناتج عن المخلفات البلاستيكية وتكثيف الجهود واعتماد تدابير طوعية لمكافحة التلوث الناجم عن هذه المخلفات.

كما استعرضت زينب حجازى انجازات سيمكس مع المبادرة منذ توقيع بروتوكول التعاون بينهم العام الماضي بهدف مضاعفة كميات المخلفات البلاستيكية المرفوعة من نهر النيل بالجيزة ودعم مجتمع الصيادين في جزيرة قرصاية عن طريق توفير دخل ثابت لهم من خلال اشراكهم في عملية التنظيف كما أوضحت نجاح هذا التعاون في توسيع نطاق عمل المبادرة ليشمل محافظة أسيوط منذ بداية العام الجاري.