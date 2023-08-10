الخميس 10 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء المركز الطبي بقرية الشيخ شحاتة ضمن حياة كريمة

جولة محافظ أسيوط،
جولة محافظ أسيوط، فيتو

أجرى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط جولة تفقدية لمتابعة الأعمال الإنشائية بعدد من المشروعات التي يجرى إنشائها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإحداث تنمية شاملة بتلك القرى ليحقق للأجيال الحالية والقادمة حلمها في الحياة الكريمة والعصرية وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة حيث تفقد أعمال إنشاء المركز الطبي بقرية الشيخ شحاتة التابعة لمركز ساحل سليم لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع وفقًا للجدول الزمني المحدد والوقوف على معدلات ونسب التنفيذ والإنجاز وتذليل العقبات التي تواجه الأعمال... رافقه خلال الجولة النائبة نشوى رائف عضو مجلس النواب واللواء مجدي أحمد محمود مدير قطاع الصعيد بدار الهندسة والمهندسة دعاء عوض مدير منطقة بجهاز تعمير وسط وشمال الصعيد والمهندس هشام أبو ضيف مدير مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بجهاز تعمير وسط وشمال الصعيد وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ومسئولي الشركة المنفذة للأعمال.

Advertisements

المركز الطبي بقرية الشيخ شحاتة 

حيث تفقد محافظ أسيوط الأعمال الإنشائية بالمركز الطبي بقرية الشيخ شحاتة التابعة لمركز ساحل سليم نموذج رقم "2" والذي ينفذه جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد ويجري إنشاؤه على مساحة 800 متر مربع ويتكون من 3 طوابق طبقًا للمعايير والمواصفات الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل المقرر تطبيقها بالمحافظة خلال الفترة المقبلة.

IMG-20230727-WA0113
IMG-20230727-WA0113
IMG-20230727-WA0106
IMG-20230727-WA0106
IMG-20230727-WA0119
IMG-20230727-WA0119
IMG-20230727-WA0112
IMG-20230727-WA0112
IMG-20230727-WA0116
IMG-20230727-WA0116
IMG-20230727-WA0118
IMG-20230727-WA0118
IMG-20230727-WA0109
IMG-20230727-WA0109
IMG-20230727-WA0115
IMG-20230727-WA0115
IMG-20230727-WA0117
IMG-20230727-WA0117
IMG-20230727-WA0108
IMG-20230727-WA0108
IMG-20230727-WA0114
IMG-20230727-WA0114

وأكد المحافظ أن المنشآت الطبية التي يجري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة سوف تسهم في تلبية الاحتياجات الطبية المختلفة للمواطنين والارتقاء بمستوي الخدمات الطبية والرعاية الصحية المقدمة لهم في ضوء التكامل الذى تحققه مبادرة حياه كريمة لتطوير كافة المناحي المعيشية للمواطنين.
وأكد اللواء عصام سعد أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تعد أهم المشروعات القومية التنموية في تاريخ مصر الحديث وتهدف في المقام الأول إلى الارتقاء بالإنسان المصري البسيط ليحيا حياة كريمة ويعتبر هذا المشروع العظيم من أكبر المشروعات التي تتبناها الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030 عن طريق رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات الخدمية تحقيقًا لرؤية القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

محافظ أسيوط يتابع تشغيل مجمع خدمات المواطنين بقرية بني مر ضمن حياة كريمة

تنفيذي أسيوط يستعرض 288 مشروعا بمبادرة حياة كريمة في منفلوط

وأشار المحافظ إلى متابعته المستمرة والميدانية لأعمال تنفيذ المشروعات على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية والمفاجئة لمواقع العمل لتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه التنفيذ وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ معدلات انجاز أسرع خاصة مع إهتمام الدولة وأجهزتها للانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة للمساهمة في خدمة المواطنين خاصة في القرى  الأكثر احتياجًا.
تجدر الإشارة إلى أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 2000 مشروع بتكلفة اجمالية 44 مليار جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية ب 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أسيوط الرئيس عبدالفتاح السيسي اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المبادرة الرئاسية حياة كريمة تطوير الريف المصري محافظ أسيوط مركز ساحل سليم مركز صدفا

مواد متعلقة

الدفع بـ 5 سيارات مياه نقية للمناطق المتأثرة بكسر خط الوليدية بأسيوط

محافظ أسيوط يواصل جولاته الميدانية للمجمعات الحكومية ويتفقد تشغيل مجمع خدمات الشامية

تجارة جامعة أسيوط تقدم أول برنامج يجمع بين نظم المعلومات والسياسات والإدارة العامة "PPIS"

محافظ أسيوط يتابع تشغيل مجمع خدمات المواطنين بقرية بني مر ضمن حياة كريمة

جامعة أسيوط تنظم الحفل الختامي لنادي ريادة الأعمال والتوظيف والشركات الطلابية الناشئة غدا

إزالة فورية لحالتي تعدي على أراضي زراعية بصدفا والقوصية بأسيوط

محافظ أسيوط يبحث تنفيذ مبادرة 100 مليون شجرة بالمراكز والأحياء

رئيس جامعة أسيوط يهنئ أميرة الحوفي الحائزة على جائزة التميز من الإمارات

الأكثر قراءة

شروط الالتحاق بالكلية المصرية للطيران بالأكاديمية المصرية

كوارث حفل ترافيس سكوت في سيرك ماكسيموس بروما

سعر جرام الذهب، انخفاض أسعار المعدن الأصفر اليوم الخميس 10-8-2023

تنسيق كلية الصيدلة 2023 في الجامعات الحكومية، بشرى لمن فاتته كلية الطب

انقطاع الكهرباء يتسبب في رسوب 140 طالبا بالصف الأول الثانوي بالقليوبية

الأهلي، انفراجة جديدة في أزمة غرامة كهربا

جديد مفاوضات الأهلي مع المهاجم الأجنبي

تأجيل محاكمة مرتضى منصور في قضية سب الخطيب لـ 7 سبتمبر

Advertisements

منوعات

المزيد

مسئولة أمريكية تعثر على كوكايين تتجاوز قيمته مليون دولار

العمل لفترات طويلة على الكمبيوتر قد يؤدي للموت

يعتقدون أن أصلهم حيوانات، قصة فيديو يرصد تحول أشخاص إلى أبقار

اكتشاف عظام طفل لنوع غير معروف من البشر

المزيد

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب، انخفاض أسعار المعدن الأصفر اليوم الخميس 10-8-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 10-8-2023 في بداية التعاملات

سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية 10-8-2023

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس 10-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

أم كلثوم خطفت منها أشهر أغانيها.. وطاردتها شائعات الزواج بإسماعيل ياسين.. محطات من حياة ثريا حلمي (فيديو)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل الفطير في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض وتحسن الحالة النفسية

معناها من الله ولفظها من الرسول، من كنوز الأحاديث القدسية الصحيحة

على الله الجمال خطيبا للجمعة بمسجد السيدة نفيسة

المزيد
الجريدة الرسمية