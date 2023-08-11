زواج من مسجون وضحك على شاعر وفضيحة مع مخرج، رجال فى حياة قيثارة الغناء نجاة الصغيرة

نجاة الصغيرة ، ارتبطت بشخصيات كثيرة أحبها الكثيرون وأحبت هى ما أحبت، وكان الموسيقار محمد عبد الوهاب أول من تبنى الفنانة والمطربة نجاة فنيًا، وكان من أحرص المحيطين بها على إعدادها وتألقها فنيا، ففي عام 1949 تقدم الموسيقار محمد عبد الوهاب بشكوى رسمية في مركز الشرطة ضد والد نجاة، ادعى فيها أن تدريب نجاة وهي في سن صغيرة على أغاني أم كلثوم هو عرقلة للعملية الطبيعية لتنمية صوتها، وأنها ينبغي أن تترك وحدها لتتطور بشكل طبيعي.

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بدأت نجاة الصغيرة مشوارها الغنائى وهى في الخامسة من عمرها وهى تقلد السيدة أم كلثوم وتغنى أغنياتها التي تحفظها عن ظهر قلب، وعندما حاولت تكوين شخصية غنائية خاصة بها رفض والدها ذلك فتركت منزل العائلة وعاشت مع شقيقها في شقة بالقاهرة وهنا طاردتها الشائعات.

زواج كمال منسى



في تلك الأثناء تعرفت نجاة الصغيرة على زميل لأخيها بالسجن وكان مسجونا سياسيا واسمه كمال منسى الذى وجدت عنده الرأي والعطف والحنان وعرض عليها الزواج وتزوجته وكان هو الحب الأول في حياتها كما أنها شعرت تجاهه بالأمان ـ كما قالت في مذكراتها التي نشرتها الكواكب عام 1958.

ابنة السادسة عشر مع زوجها كمال منسى

تقول نجاة الصغيرة: كان يوم زواجنا 31 ديسمبر 1955 أسعد يوم في حياتى فقد اكتملت به سعادتى ووجدت الصدر الحانى الذى يحيطنى في صباى بالحنان والحب وحاولت تكتم النبأ عن الصحافة إلا أنه تسرب وقالوا العريس ضابط بوليس وقالوا موسيقار ولكن لم يقل أحد إنه مهندس زراعى، وبعد شهور من الزواج حضر ابنى وليد الذى ملأ حياتى سعادة كبيرة وأصبح زوجى مستشارى الأول، وبعد أربع سنوات تبدلت حياتى الزوجية وبدأ التدخل في حياتى لكن تم الطلاق بعد أن وصل النزاع إلى ساحة القضاء واستمر ستة أشهر.

شاطئ المرح



تزوجت نجاة الصغيرة مرة ثانية وأخيرة من المخرج حسام الدين مصطفى، الذي أخرج لها فيلم " شاطئ المرح " لكن لم تستمر الزيجة لفترة طويلة، بعدها أعلنت نجاة تفرغها لابنها وفنها، ولم تتزوج مرة أخرى.

زواج عز الدين ذو الفقار



في كتابه "كنوز صحفية" كتب علاء عبد الهادي خبرا بأن نجاة الصغيرة قاضت جريدة الأخبار بسبب خبر نشره الكاتب الصحفى جليل البندارى عن زواج الفنان المخرج عز الدين ذو الفقار من نجاة الصغيرة على اعتبار أن الخبر غير صحيح وطالبت بتعويض قدره 50 ألف جنيه مرة واحدة، أكد جليل البنداري لمصطفى أمين أن الخبر صحيح لكن لا يوجد دليل لكن طلب مصطفى أمين من الصحفى عصام بصيلة إثبات الدليل.

مها صبرى كشفت المستور



يقول بصيلة: لجأت للمطربة مها صبرى وعرضت عليها الأمر، واقترحت هي حيلة معينة أن تذهب إلى مأذون الزمالك الشيخ حسن نصر حيث عقد قران عز الدين ذو الفقار ونجاة الصغيرة واختار بصيلة مها صبرى لاثبات هذا الزواج وذهبنا للشيخ حسن المأذون وقالت له إنها تريد أن تتزوج هذا الشاب ـــ هو أنا ــــ "زى نجاة الصغيرة وعز"، قال المأذون: "لكن نجاة كان معاها شهود"، قالت له: محصلش"، وبدأ المأذون يقلب في دفتره الذي أمامه ليثبت صحة كلامه حتى جاء أمام الصفحة التي فيها عقد الزواج، واستطعنا أن نأخذ ما يثبت أن الزواج قد تم، وعدت إلى مصطفى أمين الذي قرر لى مكافأة 50 جنيها لأننى جنبت الأخبار خسارة 50 ألف جنيه، إضافة إلى أن نجاة لم تستطع نشر تكذيب خبر نشرته صحيفة الأخبار.



وكانت مرحلة نزار قبانى ونجاة الصغيرة اللذين كانا وجهان لعملة واحدة فكل منهما أفاد الآخر بطريقته الخاصة فكان نزار برقة ألفاظه وكلماته مثار اعجاب نجاة وكات نجاة بعذوبة صوتها مثار اعجاب نزار أيضا وقد جمع بين نزار ونجاة قصصا كثيرة نسجها الجمهور والنقاد حتى أن المذيعة آمال فهمى حاولت الحصول على اعتراف من نجاة بحب نزار لها في حوار أجرته معها لمجلة الإذاعة عام 1964 إلا أنها لم تحصل على إجابة شافية.

نجاة الصغيرة مع احمد رمزى فى فيلم غريبة

ارتبط الشاعر كامل الشناوى بقصة حب عنيفة تجاه المطربة نجاة الصغيرة التي تصغره بثلاثين عاما ولذلك كان الحب من طرف واحد، إلا أن نجاة الصغيرة ارتبطت بالشاعر الولهان بحب المصلحة حتى أنه كان يكتب الأغانى فكانت تطلبها منه لتغنيها.

شهادة مصطفى أمين

في كتابه "شخصيات لا تنسى" يقول مصطفى أمين، إن الشاعر كامل الشناوي هو من قدم نجاة إلى الناس، وأنه كتب أغنيتها الشهيرة "لا تكذبي" بعد أن شاهدها في سيارة بصحبة أحد الأدباء، ويقول "مصطفى أمين": "جاءني كامل الشناوي، وكتب قصيدة لا تكذبي في بيتي، وكان يبكي بشدة، وأراد كامل أن يلقي القصيدة على نجاة في التليفون، وبالفعل اتصل بها، وبدأ يلقي القصيدة بصوت منتحب خافت، تتخلله زفرات وعبرات وتنهدات.. قطعّت قلبى ، وأخذ يردد لها: "لا تكذبي إني رأيتكما معا.. ودعي البكاء فقد كرهت الأدمعا.. ما أهون الدمع الجسور إذا جرى.. من عين كاذبة.. فأنكر وادعى"،

علاقة غير متكافئة

ويؤكد " الصحفي الكبير" أنها ردت عليه ببرود وقالت: "حلوة يا كامل لازم أغنيها".. وكانت العلاقة بين الطرفين غير متكافئة، فالشناوي يكبرها بثلاثين عاما، لذلك لم تلتفت إليه من الأساس بسبب فرق السن الكبير، وأحس هو بذلك فقال: "احتشم يا قلبي، فالحب طيش وشباب وأنت طيش فقط"، تكلفت الأغنية 7 آلاف جنيه وقام بتلحينها محمد عبد الوهاب.